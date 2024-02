Nvidia en Intel zijn smaakbepalend

Morgen presenteert niet alleen Nvidia de kwartaalcijfers, maar houdt ook Intel het met veel bombarie aangekondigde evenement IFS Direct Connect 2024. De geplaagde chipgigant ontvouwt daar de plannen voor de ‘gieterij van de toekomst’, die moet zorgen voor een leidende en onafhankelijke chipproductie voor de Verenigde Staten op het gebied van AI en nationale veiligheid. Het evenement is ook van groot belang voor de Nederlandse chipmachinemakers ASML, ASMI en Besi, die kunnen profiteren van de miljardensubsidie voor Intel vanuit de in 2022 aangenomen CHIPS Act.De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Intel presenteert de hernieuwde gieterij als de ‘eerste en enige volledig geïntegreerde systeemgieterij voor het AI-tijdperk’. De gastenlijst liegt er niet om. Op het hoofdkantoor in Silicon Valley betreden onder andere Sam Altman (CEO OpenAI), Gina Raimundo (Minister van Economische Zaken), Satya Nadella (CEO Microsoft) en René Haas (CEO Arm) het podium, uiteraard samen met Intel-CEO Pat Gelsinger en zijn management team. IFS Direct Connect 2024 wordt gehouden op 21 februari vanaf 17.30 uur Nederlandse tijd, waarbij het eerste anderhalf uur te volgen is via een livestream.

Het belang voor de Verenigde Staten en de Nederlandse chipmachinemakers

Met een marktaandeel van 58% is de gieterij van het Taiwanese TSMC heer en meester. Tijdens een decennialange trend van globalisering hebben Amerikaanse bedrijven als Nvidia, AMD, Broadcom en Qualcomm afgezien van dure eigen fabrieken en steeds meer productie uitbesteed. Daarmee heeft de VS de productieketens van chips voor defensie, vliegtuigen en overheidsinstellingen niet meer in eigen hand.

De coronapandemie maakte duidelijk wat een verstoring van de toeleveringsketens voor gevolgen kan hebben. De toenemende dreiging dat China Taiwan op enig moment dichter naar zich toe haalt maakt het belang van fabricage op eigen bodem tot topprioriteit. In 2022 werd met steun van zowel de Democraten als Republikeinen $53 miljard gereserveerd om de lokale chipproductie nieuw leven in te blazen.

Verwacht wordt dat Intel minimaal $10 miljard tegemoet kan zien, met als doel om minimaal op gelijke hoogte te komen met TSMC. Een aanzienlijk deel daarvan komt terecht bij ASML, waar Intel naar verluidt als eerste zes van de spiksplinternieuwe high-NA EUV machines heeft besteld. Maar in de nieuwe fabrieken is ook ruimte voor machines van ASMI en Besi, die, anders dan ASML, wel concurrentie tegemoet kunnen zien bij de aanbesteding.

Het AI-tijdperk

Niet alleen voor de Amerikaanse nationale veiligheid staat er veel op het spel, maar ook voor de grote, commerciële technologiebedrijven. De ‘Magnificent Seven’, plus alle bedrijven die in hun slipstream mee ontwikkelen, zijn in de Westerse wereld nagenoeg alleenheerser op het gebied van geavanceerde technologie. Met de grote verwachtingen ten aanzien van AI, waarin ze al jaren lang tientallen miljarden hebben geïnvesteerd, zijn ook zij gebrand op controle over hun toelevering. Spreiding van bestellingen over meerdere gieterijen is daarmee een belangrijk onderdeel. De wereld kijkt dan ook reikhalzend uit naar wat Sam Altman en Satya Nadella aanstaande woensdag te vertellen hebben. En zal Nvidia-topman Jensen Huang, die gelijktijdig 2 kilometer verderop zijn kwartaalcijfers presenteert, of iemand anders van de mogelijke grote klanten voor Intel vooraf nog met een boodschap komen?

