Ole Hansen (Saxo): ‘Goud en zilver als hedge tegen stagflatie’

In een recente analyse schetste Steen Jacobsen, Chief Investment Officer van Saxo Bank, waarom Saxo Bank haar vooruitzichten voor 2024 voor de Amerikaanse economie heeft bijgesteld van niet-recessie naar een mildere vorm van stagflatie.

Dit wordt ook wel ‘stagflation light’ genoemd, gekenmerkt door trage groei in combinatie met aanhoudende inflatie. Beleggers in met name edelmetalen, zoals goud en zilver, kunnen in het voordeel zijn tijdens een periode van stagflatie, zegt Ole Hansen, grondstoffenspecialist van Saxo Bank.

Onze verandering van zienswijze komt voornamelijk door de opmerkelijke stijging van de reële rente, waardoor de financieringskosten voor de VS bijna onoverkomelijk hoog zijn geworden, zo blijkt uit de recente verlaging van de Amerikaanse kredietrating door Fitch.

Daarnaast hebben we een aanzienlijke stijging van de consumptiekosten gezien. Dit omvat alles van creditcards en nieuwe auto’s tot hypotheken, die momenteel twee keer zo hoog zijn als het langetermijngemiddelde. Bovendien is er een duidelijke vertraging in de werkgelegenheidscijfers en de bestedingen, terwijl de inflatie aanhoudt. Vooral op het gebied van lonen en energie.

Verloren strijd tegen hoge inflatie

Deze combinatie van lage groei en gematigd hoge inflatie duidt op stagflatie. Als die werkelijkheid wordt, zal dat de opvatting bevestigen dat de Federal Reserve en centrale banken over de hele wereld een verloren strijd voeren tegen de hardnekkig hoge inflatie. Verdere actie zal de economische groei schaden en niets zal doen om de aanhoudende prijsdruk te temperen. Wij gaan er daarom vanuit dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente zal verlagen voordat de gemiddelde inflatiedoelstelling van 2 procent is bereikt. Hierdoor, zal het FOMC zijn doelstelling opwaarderen naar 3 procent, een ontwikkeling die zal dwingen tot een herwaardering van de toekomstige inflatieverwachtingen en daarmee tot een grondstofondersteunende verlaging van de reële rendementen.

Tastbare activa behouden hun waarde

Historisch gezien trekken bepaalde grondstoffen tijdens periodes van stagflatie meer aandacht vanwege verschillende factoren:

Inflatiehedge: Traditionele grondstoffen zoals goud en zilver worden gezien als bescherming tegen inflatie. Terwijl de inflatie de waarde van papieren valuta uitholt, behouden tastbare beleggingen, met name edelmetalen, vaak hun waarde door de stijgende vraag en prijzen.

Diversificatie: In tijden van stagflatie, waarin standaardbeleggingen zoals aandelen ondermaats kunnen presteren, zoeken beleggers vaak naar diversificatie. Grondstoffen bieden een activaklasse met minimale correlatie, wat de prestaties van de portefeuille in dergelijke tijden kan verbeteren.

Reële rendementen: In een klimaat waarin de nominale rendementen op conventionele beleggingen afnemen door inflatie, kunnen tastbare activa zoals grondstoffen positieve reële rendementen opleveren. Dit is met name het geval wanneer de grondstoffenprijzen stijgen door aanbodbeperkingen of een sterke vraag.

Bepaalde grondstoffen, vooral edelmetalen zoals goud en zilver, kunnen dus een voordeel hebben tijdens een periode van stagflatie.

Landbouwproducten kunnen daarentegen negatief beïnvloed worden, gezien hun afhankelijkheid van de consumentenvraag, die kan afnemen in het licht van dalende inkomens en stijgende kosten. Hetzelfde kan gezegd worden van industriële metalen. Maar door hoge financierings-, werkgelegenheids- en milieukosten en de aanhoudende vraag naar groene transformatiemetalen kunnen sommige van deze metalen toch profiteren van stagflatie. Beleggers die tijdens stagflatie in grondstoffen willen beleggen, moeten volgens ons daarom selectief zijn en hun portefeuille spreiden over verschillende sectoren en regio’s.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

