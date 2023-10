Ole Hansen (Saxo): ‘Indrukwekkende rally goud’

Goud zet zijn indrukwekkende prestatie deze maand voort. Beleggers zijn zoek naar een toevluchtsoord vanwege de zwakte in aandelen en obligaties en de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten. Dat zegt Ole Hansen, grondstoffenspecialist van Saxo Bank.

“Wij denken dat de aanhoudende stijging van de Amerikaanse obligatierente ervoor zorgt dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over het Amerikaanse begrotingsbeleid. Vooral over de vraag of de recente stijging van zowel de reële als de nominale rente zal voortduren.

Tot nu toe steeg het gele metaal deze maand met ongeveer 8%, terwijl het rendement op Amerikaanse 10-jaars Treasury Notes met 40 basispunten steeg naar bijna 5%. Dit is een niveau dat voor het laatst werd aangeraakt in 2007. De dollar steeg met 1% ten opzichte van andere belangrijke valuta.

Het Amerikaanse winstseizoen heeft tot nu toe gemengde tot licht positieve vooruitzichten geboden. Maar omdat aandelen die zwaar wegen op technologie zo’n grote rol spelen, dalen de belangrijkste indices. De markt herijkt de waarderingen voor technologie tegen stijgende reële rendementen. De stijgende rente doet ook pijn aan groene transformatieaandelen. Het themamandje ‘groene transformatie’ van Saxo daalde in de maand met 24%, omdat de kapitaalintensieve sector te lijden heeft onder de stijgende rente.

Goud heeft zich nu volledig hersteld van de recente selloff en staat nu bijna op $2000, een groot psychologisch niveau. Er is een rally van 180 dollar geweest vanaf het laagste punt op 6 oktober.

Fondsen werden gedwongen om hun posities terug te draaien naar een netto long positie. In de week tot 17 oktober kochten op het verkeerde been staande speculanten 5,7 miljoen ounces goud – de op drie na grootste in het afgelopen decennium – om slecht getimede shortpositie terug te draaien naar een netto longpositie van 4,2 miljoen ounce.

Goud handelt binnen een zeer steil stijgend kanaal. Dat benadrukt niet alleen de huidige kracht van de rally, maar ook de behoefte aan consolidatie. Eerder deze week corrigeerde het gele metaal lager, maar vond het steun net boven $1950. Een sluiting boven $2000 zou een beweging kunnen betekenen in de richting van de twee recordhighs rond $2050 uit maart 2022 en mei van dit jaar.”

