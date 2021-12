Omikron zorgt voor hogere inflatie

Tijdens het oprukken van de Omikronvariant daalden de aandelen van luchtvaartmaatschappijen opnieuw, terwijl de biotechnologiesector een kleine winst boekte. De Visie van DWS.

Nu we het derde jaar van de pandemie in gaan, hebben veel beleggers volgens DWS een goed ontwikkeld script op de plank liggen over hoe ze moeten reageren op slecht nieuws en nieuwe mutaties. Dit levert kansen op voor selectieve beleggers die zich aan hun script houden, terwijl ze tegelijk analyseren wat de impact van nieuwsontwikkelingen op de diverse scenario’s is, aldus de vermogensbeheerder.

In 2022 lijken de prognoses over inflatie in ieder geval onzekerder dan in de vorige decennia. Dat creëert zowel kansen als risico’s voor beleggers. De inflatie voor langere termijn zal zijn hoger dat in de tien jaar voorafgaand aan de pandemie. Hierdoor is het essentieel om goed te kunnen bepalen welke bedrijven in staat zijn zich te herstellen.

“In 2022 zullen beleggers bedrijven moeten vinden met een operationele armslag en prijszettingsvermogen”, zegt Thomas Bucher, hoofd beleggingsstrategie voor aandelen bij DWS. “Dat kunnen ook bedrijven zijn uit sectoren die het moeilijk hebben gehad.”

Volgens Bucher zal op korte termijn de inflatiedruk verhogen, omdat de verschuiving van goederen (waar het aanbod beperkt blijft) naar diensten als reizen en toerisme, door de nieuwe coronavariant vertraging oploopt. “Tot slot verhoogt Omicron het risico op meer en langdurigere problemen in de toeleveringsketen en de kans op nieuwe lockdowns.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16785 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht