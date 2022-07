Onderzoek DeGiro: wat kopen beleggers?

De maand is weer voorbij gevlogen! Toch maakte dit de beurzen niet minder wispelturig. De S&P 500 stortte op 13 juni officieel in een bear market en de EURO STOXX 50 stapte zonder schaamte hetzelfde territorium binnen. Ze daalden met wel 8.39% (S&P) en 8.82% (EURO STOXX). Een flinke val in de berenkuil, schrijft DeGiro.

Nieuwkomers deze maand

In juni zagen we drie nieuwe bedrijven voor het eerst pieken op de beurs. Omdat ze nieuw zijn introduceren we ze hier:

Pinterest

Pinterest is dan wel nieuw op onze kaart, het is zeker geen onbekende. Het sociale platform is al jaren de plek voor 433 miljoen gebruikers om van alles en nog wat delen, liken en plaatsen. Van recepten tot producten en inspiratie voor de inrichting van hun huis. Afbeeldingen ‘Pins’ kun je verzamelen en categoriseren op een ‘Board’. Het verdienmodel van Pinterest komt uit advertentie-inkomsten, voornamelijk van gepromote Pins die er hetzelfde uitzien als posts van gewone gebruikers.

Atos

Techbedrijf Atos werd in juni het meest verhandeld door onze Franse klanten. Het bedrijf levert over de hele wereld digitale oplossingen en diensten. Ze zijn gespecialiseerd in Advanced computing, Cloud systems, Internet of Things, Cybersecurity, Artificial intelligence, Digital Consulting en nog veel meer. De oplossingen van Atos worden op enorm veel verschillende plekken toegepast. Bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening, in de zorg, in fabrieken en bij defensie.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU)

De laatste nieuwkomer is PZU. Een van de grootste financiële instituten in Polen. Ze zijn gespecialiseerd in vastgoed verzekeringen in Polen, de Baltische Staten en Oekraïne.

Grootste bewegingen

Er was deze maand niet echt een grote winnaar, aangezien alle aandelen daalden in koers. De Hongaarse bank OTP wint een beetje omdat ze ‘slechts’ een koersdaling van 4.49% hadden. Atos trok aan het kortste eind, met een val van bijna de helft: 47.75%.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

