Onderzoek ING: Meeste kansen bij ASML en Shell

De ING BeleggersBarometer daalt in september van 119 naar 101 punten. Deze daling kan grotendeels worden verklaard door een meer sombere kijk op de algemene economische situatie. Ruim 4 op de 10 beleggers vindt dat de economische situatie in de afgelopen drie maanden is verslechterd, een stijging van 15% ten opzichte van augustus. Een derde van de beleggers denkt dat de situatie gelijk is gebleven en 23% ziet een verbetering. De stand van 101 punten is zo goed als neutraal. Beleggers doen regelmatig een waardecheck op hun portefeuille en focussen op de lange termijn.



Over de toekomst zijn beleggers ook minder positief. 40% van de beleggers verwacht een verslechtering van de economische situatie in de aankomende 3 maanden. Dit was vorige maand nog 26%. Bijna de helft van de beleggers (45%) denkt dat de economische situatie ongeveer gelijk zal blijven. Slechts 23% voorziet een verbetering van de economie. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het sentiment van beleggers sluit aan bij de vooruitlopende indicatoren voor de Europese economie, die de afgelopen tijd een duidelijk minder positief beeld schetsen.

Waardegroei beleggingsportefeuille blijft achter

Over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille zijn beleggers ook minder optimistisch dan in augustus. Waar vorige maand nog 56% een waardegroei constateerde, is dat in september gedaald naar 36%. 29% van de beleggers spreekt deze maand over een waardedaling van hun beleggingsportefeuille, een stijging ten opzichte van de 17% in augustus.Beleggers zijn ook somberder over de toekomstige waarde van hun eigen beleggingsportefeuille. Waar in augustus nog 49% van de beleggers een waardestijging van de eigen portefeuille verwachtte, is dat in september gedaald tot 40%. 36% van de beleggers voorspelt dat de waarde ongeveer gelijk blijft, terwijl 17% een daling voorziet.

Meeste kansen bij ASML en Shell

Wederom worden de meeste kansen op rendement verwacht bij ASML (17%) en Shell (9%). Onder beleggers ziet 5% in ASM International het meest kansrijke bedrijf op de AEX. Adyen wordt in september door veel beleggers als een goede investering gezien. Beleggers zien ten opzichte van de voorgaande maanden veel meer kansen bij het bedrijf, nadat de waarde in augustus een vrije val maakte door tegenvallende bedrijfsresultaten.

Regelmatige waardecheck, maar focus op lange termijn

Meer dan 6 op de 10 beleggers (63%) checkt elke week de waarde van hun beleggingen. Opvallend is dat 4 op de 10 beleggers hier niet op vaste momenten naar kijkt. De beleggers die dit wel doen, checken het voornamelijk in de avonduren, wanneer de beurs gesloten is. Ondanks deze regelmatige checks, geeft ruim driekwart aan niet te handelen op basis van korte termijn stijgers en dalers, maar met een langetermijnvisie. Homan: “Dat is zoals het beleggers betaamt. Vasthouden aan de langetermijnvisie levert over het algemeen ook het beste rendement op, aangezien je dan allerlei psychologische valkuilen, zoals precies op de verkeerde momenten in- en uitstappen, vermijdt.”

