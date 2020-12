Onderzoek naar fraude bij Galapagos

De koersdruk op Galapagos lijkt wat af te nemen. Maar is dat reden om het aandeel te kopen? Niet als sprake blijkt te zijn van fraude.

Gisteren daalde de koers met een lichte 1,2% op 78,18 euro. De afgelopen week is het aandeel met 20% gedaald doordat de Amerikaanse toezichthouder te veel risico op ernstige bijwerkingen ziet voor het reumamedicijn filgotinib.

Galapagos en de Amerikaanse partner Gilead hebben de poging gestaakt om het medicijn alsnog goedgekeurd te krijgen in de VS. De samenwerking tussen beide partners is gewijzigd. Tegenover een wegvallende inkomstenstroom aan royalties is er voor Galapagos meer ruimte ontstaan om zelfstandig actief te zijn op de Europese markt.

De koersgeschiedenis van 2018 en 2019 lijkt zich te herhalen. In beide jaren werd een bodem gevormd rond de 75 euro in het begin van het jaar. In het voordeel van koopjesjagers is de lage stand van de RSI en het prijsmomentum dat op zoek is naar een bodem. Fundamenteel staat daar een negatieve koers/winst tegenover.

Het aandeel hunkert naar een nieuwe positieve impuls. Het vertrouwen van de beleggers in het aandeel is echter beschaamd en zwaar op de proef gesteld. Dat maakt de start van een nieuwe langdurige opgaande beweging er niet gemakkelijker op.

Inmiddels is het Amerikaanse advocatenkantoor Pomerantz LLP een onderzoek gestart naar aandelenfraude of andere juridisch verhaalbare praktijken bij Galapagos. Pomerantz heeft meer dan 80 jaar ervaring in dit soort van juridische gevechten.

