Ontpopt technologie zich tot defensieve sector?

Na een turbulent 2022 stroomde beleggers dit jaar weer in grote getalen naar de technologiesector. Ze worden aangetrokken door de hoge winstgevendheid, rendementen en sterke kasstroom en de grote verwachtingen over nieuwe technologie. Met de halfjaarcijfers voor de deur blijft de sector in trek. State Street SPDR ETFs ziet nog steeds ruimte voor groei ondanks de stevige premie voor de sector.

Technologieaandelen ontwikkelen zich steeds meer tot een defensieve sector. De hoge toetredingsdrempels en steeds essentiëler wordende diensten vertalen zich in goede marges, en rendementen die ook bij economische tegenwind overeind kunnen blijven.

Daarnaast heeft de lancering van ChatGPT voor miljoenen mensen in één klap het groeipotentieel van AI-toepassingen zichtbaar gemaakt. Door de integratie van kunstmatige intelligentie in bestaande diensten zit er op korte termijn nog veel opwaarts potentieel in de sector. Gevestigde partijen met een grote klantenbasis zijn goed gepositioneerd om nieuwe diensten uit te rollen die snel aftrek vinden, omdat B2C-bedrijven vrezen de AI-boot te missen.

Essentiële onderdelen voor de verdere ontwikkeling van de AI-revolutie zijn geavanceerde microchips en Graphic Processing Units die de nodige rekenkracht leveren om uitgebreide taalmodellen te trainen en grootschalige berekeningen mogelijk te maken, met name op het gebied van beeld- en videobewerking. Als gevolg hiervan is er dit jaar een sterke stijging te zien in aandelen van halfgeleiderbedrijven.

Ook de hardware-industrie is getuige van een golf van enthousiasme rond datacenters en Cloud Computing, gestimuleerd door de toenemende opslagcapaciteit die nodig is om de exponentiële groei in datageneratie op te vangen. De aantrekkingskracht van migratie naar de cloud ligt voor zakelijke klanten in de kosteneffectieve externe opslag en toegang tot data en applicaties. Ook hier zorgt de verschuiving naar abonnement-gebaseerde software voor een consistente en voorspelbare inkomstenstroom.

Tegelijkertijd gaan deze ontwikkelingen gepaard met een toename van Cyber Security-maatregelen die noodzakelijk zijn om computersystemen en netwerken te beschermen. Daarnaast schept AI niet alleen kansen, het creëert ook nieuwe mogelijkheden voor cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Het risico op datalekken, hacks en misbruik van gegevens neemt toe en de roep om investeringen die deze risico’s mitigeren stijgt navenant.

Rebecca Chesworth, sectorstrateeg bij State Street SPDR ETFs: “We verwachten op korte termijn winstnemingen op technologieaandelen die in de afgelopen periode sterk zijn gestegen. De markt zal zich waarschijnlijk verder verbreden, wat steun biedt aan aandelen uit de Eurozone en de opkomende markten. Daarnaast voorzien we uitbreiding naar small en midcapfondsen die in de slipstream van de marktleiders profiteren van de positieve groeiverwachting.” De halfjaarcijfers zullen uitwijzen of de grote technologiebedrijven de winst op peil kunnen houden nu de tekenen van economische afkoeling steeds sterker worden.

