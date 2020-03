Oorlog op de oliemarkt

De prijs op de oliemarkt is ongekend hard onderuit gegaan met een verlies vanmorgen van 26,1% op 33,47 dollar. Het kan verstrekkende gevolgen hebben.

De directe aanleiding voor de ongekend zwakke stemming is de weigering van Rusland om de productie met 1,5 miljoen vaten per dag te verlagen waartoe de OPEC had opgeroepen vanwege de verminderde vraag door het uitbreken van de longziekte in China en de gevolgen die dat zal hebben voor de ontwikkeling van de wereldeconomie.

Saoedi-Arabië heeft daarop gereageerd om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verhogen en de prijs voor olie voor China met 6-7 dollar te verlagen. Saoedi-Arabië is duidelijk bezig met een machtsgreep op de oliemarkt. Het land is bereid de prijs verder te verlagen tot 10 dollar.

De scherpe daling van de olieprijs is een bedreiging voor de financiële levensvatbaarheid van de productie van schalie in de VS, wat een ondermijning is van de machtspositie van VS-president Trump. Saoedi-Arabië heeft vele decennia de oliemarkt gedomineerd en heeft met lede ogen de opkomst van de VS moeten aanschouwen.

Daar komt nog bij dat financiële instellingen voor vele miljarden hebben uitstaan bij Amerikaanse producenten van schalie. Een financiële crisis kan uitbreken als deze sector gaat wankelen en miljarden aan leningen niet kan aflossen.

Een lagere olieprijs is gunstig voor de inflatie, de renteverwachtingen en de luchtvaartindustrie. De kans groeit dat het rendement op 10-jarige Amerikaanse bonds zal dalen tot nul procent of wellicht daar beneden. Vandaag daalde deze rente al tot beneden de 0,4%.

Hamvraag is tot hoever de olieprijs zal dalen. Ongetwijfeld zal de prijsdruk aanhouden doordat velen longposities zullen afbouwen. Brent test de low van begin 2016 en lonkt naar de low van begin deze eeuw van 25 dollar en de 12 dollar uit 1998.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

