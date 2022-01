ING: ‘Optimistisch begin 2022 en finfluencers hebben weinig invloed’

Het beleggersvertrouwen is deze maand met een score van 115 punten gelijk gebleven aan voorgaande maand, dit blijkt uit de ING BeleggersBarometer.

Beleggers hebben een negatievere kijk op de economische situatie in de afgelopen paar maanden dan zij hadden in december, maar zijn wel iets optimistischer over de toekomst. Deze maand verwacht een groter deel van de beleggers een verbetering van de economische situatie (35% t.o.v. 27% in december).

Sinds september werd de groep die dacht dat de economische situatie zou verbeteren steeds kleiner, maar in januari is een kentering te zien. Dit vertaalt zich nog niet naar een hogere voorspelling van de AEX. De beleggers voorspellen nu een stand van 788 punten in april 2022. Dat is vergelijkbaar met de stand van 793 die ze vorige maand voorspelden voor maart 2022.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “We zien deze maand een flinke daling van de AEX. Voor beleggers die na maart 2020 zijn ingestapt kan dit best even schrikken zijn, maar een correctie als deze hoort er nou eenmaal bij en komt normaal gesproken elk jaar wel een of twee keer voor.” Na de hoge standen van de AEX in 2021 lijkt het sentiment wat genormaliseerd. Dat is ook te zien in de respons van de ondervraagde particuliere beleggers. Zij kijken nog altijd met vertrouwen naar de situatie op de arbeidsmarkt. Een steeds groter deel van hen weet zeker dat ze hun baan in het komende halfjaar zullen behouden. 44% van de beleggers weet dit ‘heel zeker’, vorig jaar was dit nog 36%. De forse stijging van de energieprijzen heeft wel zijn weerslag op het uitgavepatroon van beleggers. Bijna de helft van hen (49%) vindt dit een bron van zorg. Voor 56% van de beleggers beïnvloeden de stijgende energiekosten hun andere uitgaven niet. 44% geeft wel aan minder te zullen uitgeven, met name aan van consumptiegoederen (20%), vakanties, uitjes en horeca (18%).

Goede voornemens 2022

Ook dit jaar heeft de grootste groep beleggers geen goede voornemens op het gebied van financiën (44%) of beleggen (51%). Toch wil 14% meer sparen en neemt 13% zich voor om een betere spreiding aan te brengen in hun beleggingsportefeuille.

2021 was voor veel beleggers een volatiel jaar. Beleggers voorspellen dat de waarde van aandelen ook in 2022 sterk op en neer zal bewegen. De meningen over de juiste beleggingsstrategie voor dit jaar zijn dan ook sterk verdeeld. 40% van de beleggers geeft aan te zullen bijkopen bij een daling van de koersen, terwijl eenzelfde percentage aangeeft niets te zullen doen. Kiezen voor winst op de korte termijn door te verkopen is geen populaire strategie: maar 7% van de beleggers kiest hiervoor. Homan: “De lage of zelfs negatieve rente op spaarrekeningen zal hier duidelijk van invloed zijn. Er is slechts een paar alternatieven om meer rendement op je vermogen te behalen, waarvan beleggen een heel belangrijke is.”

Periodiek inleggen

De meeste beleggers leggen niet periodiek (bijvoorbeeld maandelijks, of per kwartaal) geld in op een beleggingsrekening (61%). Een derde van deze groep overweegt echter wel om dit te gaan doen. Van de beleggers die al wel periodiek geld inleggen heeft 67% de hoogte van deze inleg niet veranderd in de afgelopen zes maanden. Wanneer men de hoogte wel heeft veranderd, werd dit bedrag eerder meer (21%) dan minder (12%). Homan: “Zeker voor jonge mensen biedt periodiek beleggen een uitkomst. Doordat je bijvoorbeeld maandelijks inlegt, is het een gedisciplineerde aanpak, zowel in tijd als in spreiding. Dat laatste voorkomt dat je precies op een ongelukkig moment in- of uitstapt.”

Rendementsverwachtingen

21% van de ondervraagde beleggers voorspelt dat ASML de komende drie maanden het meeste rendement zal behalen. Voor Google (2%), Amazon (4%) en KPN (4%) zijn bij de respondenten de rendementsverwachtingen gedaald ten opzichte van de metingen in de voorgaande maanden.

Het overgrote deel van de beleggers kiest ervoor om te beleggen in traditionele beleggingen (fondsen, aandelen of ETF’s) (82%) in plaats van in cryptocurrencies zoals Bitcoins (18%). Zij verwachten via de traditionele weg meer rendement te ontvangen.

‘Finfluencers’

Er zijn steeds meer ‘finfluencers’: influencers op social media die aandacht besteden aan beleggen. De AFM waarschuwde in december al voor het feit dat finfluencers zich niet altijd aan de regels houden, onder meer doordat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen en beleggingsadvies geven. Ondanks dat de meeste beleggers (72%) wel weten wat finfluencers zijn, worden ze maar gevolgd door 10% van deze groep. Binnen deze 10% geeft 40% aan dat finfluencers van invloed zijn op hun beleggingsbeslissingen

