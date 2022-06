Optimix kiest voor obligaties als bescherming

Dé beleggingsonzekerheid van deze tijd is de hoge inflatie. De oorzaken daarvan zijn divers: ruim monetair beleid, de inhaalvraag van consumenten post-corona, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China. Het gevolg van de hoge inflatie is dat centrale banken de beleidsrente verhogen waardoor de economie afkoelt. De vermogensbeheerders van Optimix zien in veilige obligaties bescherming hiertegen.

In juli verhoogt de ECB in navolging van de Fed de rente voor het eerst in 11 jaar. Maar beleggers lopen door de hardnekkig hoge inflatie vooruit op meerdere renteverhogingen. Daarom zijn obligaties sinds het begin van dit jaar uit de gratie met als gevolg dat de rente op de kapitaalmarkt fors is opgelopen. Door het huidige aanvangsrendement zijn Amerikaanse staatsleningen nu een goede toevoeging aan de beleggingsportefeuilles. De vermogensbeheerders van Optimix hebben dan ook een teentje in het obligatiewater gestoken en een positie in US Treasuries aangeschaft.

Stagflatie?

De prijsstijgingen slaan het hardst toe bij energie en voedsel. Zonder voedsel- en energieprijzen mee te nemen, is de inflatie in de eurozone maar liefst 4%-punt lager. Centrale banken hebben instrumenten om de vraag af te remmen, maar bij energie en voedsel ligt de inflatiebron voornamelijk aan de aanbodzijde van de economie. Het centrale bankbeleid kan hier niet echt het verschil maken. Het gevaar is dan dat de geplande renteverhogingen leiden tot een afkoelende economie, maar de inflatie onvoldoende daalt. Consumenten zullen hierdoor minder geld overhouden aan het einde van de maand. Dit scenario is voorlopig nog niet aan de orde. Echter, als de renteverhogingen later dit jaar doorwerken in de economie en er geen verlichting op de voedsel- en energiemarkt optreedt, wordt het aannemelijker.

Bescherming

De onlangs aangekochte Amerikaanse staatsobligatie biedt bescherming in bovengenoemd scenario. Centrale banken zullen moeten schipperen tussen het bevorderen van de economische groei en het afremmen van de inflatie. Het sentiment op de aandelenbeurs is op basis van diverse indicatoren erg negatief. Contra intuïtief biedt dat juist meestal een voedingsbodem voor positieve koersuitslagen. Optimix blijft de geopolitieke en economische ontwikkelingen op de voet volgen en zal ondanks deze gunstige voedingsbodem niet schromen het aandelengewicht toch te verlagen, als de fundamentele risico’s verder toenemen. De oplopende kapitaalmarktrente kunnen de vermogensbeheerders dan benutten om de beleggingsportefeuille nog bestendiger te maken door op aantrekkelijke rendementen veilige obligaties toe te voegen.

Geschreven door: Eddy Schekman

