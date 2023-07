Optimix: minder in aandelen

Zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten daalde de inflatie op jaarbasis. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, zag in de dalende inflatietrend een reden om in juni de rente niet te verhogen, maar gaf wel aan dat verdere renteverhogingen later dit jaar zeker niet van tafel zijn, meent Optimix.

De afnemende inflatie en een pauzerende Fed waren goed nieuws voor de aandelenmarkten. Toch heeft Optimix in de afgelopen maand de portefeuille verder gediversifieerd en obligaties bijgekocht, met een voorkeur voor kortlopende obligaties. Optimix voorziet dat de economische groei in de tweede jaarhelft afneemt. Daarom is de allocatie aan aandelen afgenomen en kiezen de vermogensbeheerders (tijdelijk) voor de zekere inkomstenstroom uit obligaties.

Tech profiteert van afnemende inflatie

De toegenomen risicobereidheid onder beleggers zorgde voor groene cijfers op de aandelenmarkten. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkt presteerde goed. Deze markt wordt gedomineerd door techbedrijven die bovengemiddeld van de dalende inflatietrend profiteren. Op de obligatiemarkt was sprake van stabilisatie; kapitaalmarktrentes bewogen weinig in het tweede kwartaal.

AI-hype

De informatietechnologiesector kreeg met name vleugels dankzij het nieuws over kunstmatige intelligentie. De koersstijgingen, de aandelenwaarderingen en de hype-sfeer rondom kunstmatige intelligentie, doen de vermogensbeheerders van Optimix denken aan de IT bubbel van het begin van deze eeuw. Zij zijn daarom onderwogen belegd in de Amerikaanse technologiesector. Daarentegen is Optimix overwogen belegd in de grondstoffen- en energiesector. De vermogensbeheerders voorzien tekorten op de grondstoffenmarkt. De groeiende wereldbevolking en de verduurzamingstrend zullen de vraag naar (schaarse) grondstoffen doen toenemen.

Tweede inflatiegolf op komst?

Dankzij de hogere rentestanden staat beleggen in obligaties weer op het keuzemenu van Optimix. Afgelopen maand hebben de vermogensbeheerders de portefeuille daarom verder gediversifieerd en obligaties bijgekocht. Momenteel hebben zij een voorkeur voor kortlopende obligaties. Zij voorzien dat de economische groei in de tweede jaarhelft afneemt. De in coronatijd opgebouwde buffers van huishoudens zijn na de zomervakantie wel opgesoupeerd en ondernemingen krijgen te maken met hogere rentelasten bij het nemen van hun investeringsbeslissingen. Optimix meent dat centrale banken nog niet achterover kunnen leunen. Zij dienen waakzaam te blijven voor het oplaaien van een tweede inflatiegolf. Rentedalingen zitten er volgens Optimix voorlopig nog niet in.

