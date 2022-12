Optimix: ‘Opluchting over dalende inflatie, maar zorgen over groei’

Dankzij de milde herfst, daalden de Europese energieprijzen afgelopen maand. Hierdoor viel de inflatie in de eurozone lager uit dan in de vorige maand en lager dan verwacht. Met 10,0% is de geldontwaarding nog steeds hoog, maar de piek lijkt voorlopig achter ons te liggen. Toch zal de ECB (en de Fed in de VS) voorlopig doorgaan met het verhogen van de beleidsrente, maar wellicht zijn er minder rentestappen nodig dan eerder gedacht. Die gedachte zorgde voor opluchting op de financiële markten, zagen de vermogensbeheerders van Optimix.

De druk lijkt dus enigszins van de inflatieketel, maar het is nog te vroeg voor centrale bankiers om op hun lauweren te kunnen rusten. Waar inflatie het beleggingsthema van 2022 was, is voor de vermogensbeheerders van Optimix de zorg om de economische groei het thema voor 2023. De effecten van monetair beleid werken met een vertraging van 6-12 maanden door in de economie. Financieringslasten voor consumenten en ondernemingen zijn gestegen, waardoor het huishoudboekje en de bedrijfsbalans er anders uit komen te zien. Dit jaar zijn veel grote beursgenoteerde ondernemingen er goed in geslaagd de gestegen kosten door te berekenen, maar hier zit een grens aan.

Lagere winstverwachtingen

Door de omhoog geschoven rentecurve zijn toekomstige bedrijfswinsten minder waard geworden, met een lagere aandelenkoers tot gevolg. Er is echter nog nauwelijks sprake van een lagere winstverwachting. Optimix verwacht dat de winstverwachtingen, onder invloed van recessievrees, voor 2023 neerwaarts bijgesteld worden. De huidige hoge winstmarges kunnen weliswaar een stootje hebben, maar toch vinden de vermogensbeheerders van Optmix het prudent te profiteren van de sentimentsopleving en de aandelenweging eind november iets te reduceren.

Opluchting

Desalniettemin is Optimix op tactische basis (komende 6 a 12 maanden) nog steeds overwegend positief op risicobeleggingen. Een overwogen aandelenpositie vinden de vermogensbeheerders van Optimix dus nog immer passend, zeker ook nu er toenemende signalen zijn dat de inflatie gepiekt heeft, en centrale banken spoedig hun rentecyclus kunnen finaliseren. Kapitaalmarktrentes kunnen in deze omgeving wat omlaag. De opluchting voortkomend uit de inflatie en rente kan ruimschoots compenseren voor zwakkere economische data in de komende maanden. Het negatieve marktsentiment waar Optimix al maanden op wijst, biedt veel potentie voor opluchting en dus positieve rendementen op risicobeleggingen.

Tegelijkertijd vormen een afnemende inflatie en economische groeizorgen goede ingrediënten voor obligatierendementen. Daarom is Optimix voornemens de komende tijd de onderweging in obligaties terug te schroeven. Met de gestegen aanvangsrendementen bieden vastrentende waarden weer een buffer in onzekere economische tijden.

