Optimix over de nieuwe kansen in de obligatiemarkt

Het adagium There Is No Alternative (voor aandelen) is voorbij. Nu vastrentende waarden weer een positief en veilig rendement opleveren is de noodzaak verdwenen om alternatieve beleggingen in portefeuille te hebben. Optimix heeft daarom afscheid genomen van alle vier de hedge funds waarin zij belegden.

De opbrengst is geparkeerd in een Nederlandse staatsobligatie die in de zomer van 2024 aflost tegen een rendement van circa 3% per jaar. Door de opbrengsten onder te brengen in een kortlopende liquide vastrentende waarde, houden de vermogensbeheerders van Optimix kruit droog voor nieuwe beleggingskansen. Verderop in deze strategiebrief meer over de marktvooruitzichten. Eerst even iets over de veranderingen in de obligatiemarkt.

Wat is er nu fundamenteel anders dan de afgelopen jaren?

Jarenlang bevonden rentestanden zich in een dalende trend. Daar kwam vorig jaar een abrupt einde aan, toen de Amerikaanse Federal Reserve in reactie op de hardnekkig hoge inflatie begon met het verhogen van haar beleidsrente. De ECB volgde in haar kielzog.

In Grafiek 1 is te zien hoe het aanvangsrendement op een kortlopende (twee jaar looptijd) Nederlandse staatsobligatie in hoog tempo is opgelopen. Voor het eerst sinds 2014 is er weer geld te verdienen door een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van twee jaar te kopen. In 2019 werd het dieptepunt van -0,90%! bereikt.

Optimix was er in de achterliggende jaren stellig van overtuigd dat de rendement-risico verhouding van obligaties volledig uit het lood geslagen was. Als actieve belegger ging Optmix op zoek naar alternatieve beleggingen voor onveilige staatsobligaties. De afkorting TINA (there is no alternative) viel vaak als beleggers aandelen boven obligaties verkozen. Er was toch geen ander alternatief dan aandelen? Op de lange termijn leveren aandelen inderdaad een mooi rendement op, maar de tussentijdse waardeschommelingen kunnen voor ongewenst risico zorgen.

Voor de gebalanceerde portefeuilles ging de TINA vlieger dus niet volledig op. Daarom gingen de vermogensbeheerders op zoek naar andere beleggingen die meer opleverden dan de negatieve rendementen op obligaties, maar tegelijkertijd een risico dempend effect op de portefeuille hadden.

Hedgefunds boden bescherming, maar nu niet meer

De zoektocht resulteerde in vier alternatieve beleggingen (hedge funds). Fondsen met verschillende eigenschappen die complementair aan elkaar waren. Door de afgelopen jaren heen is geschaafd aan het mandje hedge funds, maar ze bleven een belangrijk onderdeel van de portefeuille. Echter, sinds de rentestanden wereldwijd oplopen, is er weer een veilig alternatief voor deze alternatieve beleggingen. Bovendien vallen de hedge fund rendementen tegen in de hogere rente omgeving.

In Grafiek 2 is de rendementsontwikkeling van de alternatieve beleggingen in de Optimale Mix (blauwe lijn) afgebeeld. Te zien is dat de selectie de rol van stabiele rendementsfactor in portefeuille met verve heeft vervuld. Eveneens zijn de tegenvallende rendementen in de afgelopen maanden te zien. De kortlopende staatsobligatie geeft een prima effectief rendement van 3,0% per jaar. Het korte eind van de Nederlandse rentecurve handelt op een hoger niveau dan het lange eind als gevolg van het verkrappende beleid van de ECB.

Deze korte staatsobligatie zorgt voor een stabiele basis mocht de beleggingsomgeving verslechteren. Door de opbrengsten te parkeren in deze kortlopende obligatie houdt Optimix het kruit droog om te kunnen profiteren als nieuwe beleggingskansen zich voordoen de komende tijd.

De reeds doorgevoerde renteverhogingen zullen in de tweede helft van 2023 doorwerken in de economie en voor groeivertraging kunnen zorgen. Daarbovenop vinden de vermogensbeheerders van Optimix het herstel van de Chinese economie na het loslaten van de coronamaatregelen minder sterk dan verwacht. Zowel de industrie als de consument draaien minder goed dan gehoopt.

Optimix voelt zich de komende zomermaanden dan ook senang met een portie kortlopende staatsobligaties in portefeuille en zal, zoals een actieve belegger betaamt, speuren naar nieuwe beleggingskansen.

