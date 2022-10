Optimix sinds lange tijd weer positief over staatsobligaties

Anticiperend op de recessievrees is Optimix voor het eerst in jaren weer enthousiaster over staatsobligaties geworden. De aanvangsrendementen bieden ruimte voor koersstijgingen van obligaties en daardoor bescherming van de portefeuille. Reden voor Optimix om de afgelopen maand haar posities in staatsobligaties voor de meeste portefeuilles uit te breiden.

Aandelen springen doorgaans meer in het oog dan obligaties. De vastrentende markt is echter groter. De invloed van de rente op de waardering van aandelen, vastgoed en andere beleggingscategorieën is dan ook navenant. Boosdoener voor de koersdalingen die ook het derde kwartaal kenmerkten, is de snel oplopende rente. De graadmeter voor de beweeglijkheid op de obligatiemarkt, de MOVE Index, bevindt zich echter al het hele jaar op waarden die voor het laatst tijdens de kredietcrisis en zeer kortstondig tijdens de coronacrisis zichtbaar waren.

Hogere rente

De achterliggende reden voor die hoge beweeglijkheid is dat de inflatie zo hoog is en de reactiefunctie van de Federal Reserve moeilijk te peilen is voor beleggers. Beleggers eisen daardoor hogere aanvangsrendementen op obligaties, waardoor de koersen dalen. Ook in september vielen inflatiecijfers in de Verenigde Staten en de eurozone hoger uit dan verwacht. De hoge energieprijzen werken nu door in de prijzen van tal van andere producten en diensten. De explosies aan de Nordstream pijpleidingen vergrootten de zorgen over de energievoorziening in Europa. Ook is er steeds meer opwaartse druk op lonen. De Federal Reserve en de ECB reageerden met renteverhogingen van 0,75% en spraken uit dat het daar niet bij blijft. Die boodschappen werkten de hogere rentestanden in de hand.

Sterkere dollar

De Amerikaanse dollar is dit jaar sterker geworden ten opzichte van de meeste andere valuta. De DXY Index steeg met 17,2% dit jaar. Deze index meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van zes andere valuta, waarbij de euro met 57,6% zwaargewicht is. De Amerikaanse centrale bank zet de toon op de financiële markten, het opgelopen renteverschil en de beperktere dollarliquiditeit zorgt ervoor dat de dollar in waarde stijgt. Op deze wijze importeren de Verenigde Staten minder inflatie.

Bescherming portefeuille

Al het hele jaar is Optimix onderwogen belegd in obligaties, dat betaalt zich uit. Op de langere termijn bieden aandelen een betere bescherming tegen inflatie, omdat veel beursgenoteerde ondernemingen de prijsverhogingen kunnen doorberekenen. Daarom gaven de vermogensbeheerders de voorkeur aan aandelen boven obligaties.

Steeds vaker wordt er gerept over een naderende recessie. Door de hogere financierings- en energielasten voor consumenten en ondernemingen blijft er minder geld over voor andere bestedingen. Dat is precies wat centrale banken beogen met hun verkrappende beleid om de inflatie af te remmen. Optimix verwacht dan ook dat zij deze signalen aangrijpen om de voet van het monetaire rempedaal te halen, waardoor rentestanden voorlopig niet verder stijgen. Dat geeft vervolgens lucht aan de financiële markten.

Rekening houdend met de recessievrees zijn de vermogensbeheerders van Optimix positiever over staatsobligaties geworden. De aanvangsrendementen bieden ruimte voor koersstijgingen van obligaties en verschaffen zo de portefeuille bescherming. Daarom hebben zij de afgelopen maand voor de meeste van de door hen beheerde portefeuilles staatsobligaties bijgekocht. Met het oog op de economische onzekerheid en de aanhoudende oorlog in Oekraïne vinden zij dat geen overbodige luxe.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17764 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht