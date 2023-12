Outlook 2024: begrijp het heden, ontdek de toekomst

Op vrijdag 15 december wordt de online BeleggersFair Kennis Update georganiseerd. Tijdens deze online masterclass geeft Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, zijn financieel-economische outlook op 2024. Wat zijn de mogelijke scenario’s voor Nederland en de mondiale wereld?

Deze masterclass is ingedeeld in vier hoofdthema’s:

Tijd: 10.45 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker

Edin Mujagić

Hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij zich gespecialiseerd heeft in monetaire economie en de centrale banken. Hij is regelmatig te zien en te horen op NPO 1, Radio 1 en BNR. Op die laatste zender verzorgt hij sinds begin september 2022, samen met hoogleraar Arnoud Boot, de rubriek ‘Macro met Boot en Mujagić’, waarin hij elke dinsdag, woensdag en donderdag de economische ontwikkelingen voorziet van duiding.

Naast radio en televisie, schrijft Mujagić vaak in landelijke dagbladen en online platformen als FD, De Telegraaf, Elsevier, IEXProfs, Volkskrant, Effect, Reformatorisch Dagblad, Cashcow en meer. Van zijn hand zijn ook verschillende boeken verschenen. In de zomer van 2021 werd zijn nieuwste boek uitgebracht: ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’. Begin 2022 vroeg de Tweede Kamer Mujagić voor Kamercommissie Financiën een paper te schrijven om de recente ontwikkeling van inflatie te duiden.

