Outperformance Nasdaq

Amerikaanse technologieaandelen hebben dit jaar een uitzonderlijke outperformance neergezet. De voortgang van de rally in techaandelen is echter afhankelijk van de aanpak van de coronapandemie door de Amerikaanse overheid, stelt Christopher Jeffery, hoofd Inflation & Rates bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

De Nasdaq presteerde dit jaar 25% beter dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkt. Vorige week stegen de FAAANM-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Netflix, Microsoft) tot 25% van de marktkapitalisatie van de hele S&P 500.

Of deze rally zich voortzet is onzeker, betoogt Jeffery, nu in de zuidelijke staten van de VS de coronapandemie verergert en daarmee het economisch herstel wordt bedreigd. “Het onderliggende nieuws in deze regio is de afgelopen week niet verbeterd: de sterftecijfers in Florida, Texas en Californië beginnen helaas weer hoger te worden”, schrijft Jeffery.

Om die reden begint LGIM te twijfelen of de Nasdaq de exponentiële outperformance kan voortzetten. “Voorlopig is de beknopte conclusie ongewijzigd: we houden nog steeds van technologie. Maar de twijfels nemen toe. Dit geldt ook voor bredere aandelenmarkten. Ook zij zijn afhankelijk van overheden en de mate waarin zij noodmaatregelen blijven inzetten om de negatieve effecten van de coronapandemie op de economie te verzachten.”

