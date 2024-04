Overheidssteun stuwt inflatie en rente

De wereldwijde economische groei zal gematigd zijn en iets boven het niveau van vorig jaar liggen. Voorlopig stokt de deflatie onder invloed van sterke overheidssteun, geopolitieke onzekerheden en stabiele arbeidsmarkten. Desondanks zullen renteverlagingen naar verwachting aan het begin van de zomer beginnen. Lage werkloosheid en stijgende reële lonen kunnen de vraag opdrijven. De Visie van Michael Blümke, Beleggingsspecialist en Senior Portfolio Manager bij Ethenea.

Een gematigde groei die eigenlijk iets boven het niveau van vorig jaar ligt, gaat gepaard met een inflatie die zowel boven het niveau van voor de pandemie als boven de vastgestelde streefpercentages van de centrale banken uitkomt. Een los financieel beleid, solide arbeidsmarkten en geopolitieke uitdagingen blijven de grootste uitdagingen voor een verder intact deflatoir pad. Daarom is er niets veranderd aan onze wereldwijde groeiprognose.

De centrale banken in de geavanceerde economieën zullen hun beleid in 2024 versoepelen. Hoe dan ook willen ze hun op gegevens gebaseerde aanpak benadrukken. In het licht van de beter dan verwachte economische cijfers en de hardnekkige inflatie is de marktverwachting inzake renteverlagingen teruggekeerd naar precies datgene wat de centrale banken al maandenlang consequent zeggen. Gezien het grote aantal verkiezingen dat plaatsvindt, kan een sterke overheidssteun worden verwacht. De keerzijde hiervan zijn verder oplopende begrotingstekorten, die men op dit moment niet noemenswaardig als een risico beschouwt voor renteverhogingen of als aanjager van renteverhogingen. Op de langere termijn beschouwen we dit echter als een enorm probleem dat niet genegeerd kan worden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19664 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht