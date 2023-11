Panel: Beleggingsportefeuille op de schop

Rente en inflatie hebben markten in hun greep gehouden. Wat te doen met uw beleggingsportefeuille? Dat bespreekt een panel van beleggingsexperts op het plenaire podium van de BeleggersFair op 10 november.

Met name inflatie zal voorlopig nog een belangrijk thema blijven, terwijl de invloed van rente op waarderingen nooit uit het oog mag worden verloren. Terwijl de economische groei onder druk staat en het stokje als het ware heeft overgenomen is het niet raadzaam om trends zoals deglobalisering en de klimaattransitie te negeren. Sterker nog, die kunnen zelfs gaan samenvallen in met name de ontwikkelingen binnen de industrie en volop kansen gaan bieden.

Bob Homan (ING) en Corné van Zeijl (Cardano) geven u de handvatten om uw beleggingsportefeuille op de schop te nemen.

Het panel ‘Beleggingsportefeuille op de schop’ gaat van start om 14.00 uur.

Deelnemers aan panel

Bob Homan

Hoofd ING Investment Office bij ING

Bob Homan (1968) is sinds 2008 hoofd van het ING Investment Office. In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid voor klanten van ING . Onder zijn hoede worden visies en analyses gemaakt, de ING beleggingsfondsen beheerd, vermogensbeheer gedaan en communicatie over beleggen verzorgd.

Homan heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière bij de Postbank, werkte vervolgens bij enkele vermogensbeheerder en was van 1999 tot 2008 Directeur Beleggen bij WestlandUtecht.

Corné van Zeijl

Strateeg / econoom Cardano

Corné van Zeijl is sinds 1986 werkzaam in het effectenvak. Hij startte zijn carrière bij Staal Bankiers als beleggingsanalist. In september 1994 begon hij als portfoliomanager bij Zurich Insurance, verantwoordelijk voor het beheer van zowel aandelen als obligaties. Tegenwoordig is hij werkzaam als strateeg/macro econoom en lid van het asset allocatie team van Cardano.

Van Zeijl is een bekend spreker in verschillende media, zoals het BNR, FD, RTLZ en de Telegraaf. Hij schreef een tweetal boeken, o.a. ”Centen en sentiment”, een boek over de psychologische aspecten van het gedrag van beleggers. Van Zeijl is afgestudeerd in Bedrijfseconomie aan de Haagsche Hogeschool, VBA-gecertificeerd en is geregistreerd als Investment Manager bij het Dutch Securities Institute.

