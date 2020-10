Panel: portefeuilleopbouw ten tijde van een pandemie

Welke bedrijven zullen het relatief goed doen in deze tijden van Covid-19? Welke rol spelen deze aandelen in de opbouw van een portefeuille? Dat wordt duidelijk tijdens dit panel van drie experts.

Wat gaat het worden: groene groei of asgrijze zekerheid? Zonder Covid-19 zouden we het wel weten. In hoeverre is de globale pandemie al echt verdisconteerd in de aandelenkoersen? De ontslaggolven en roepen om steun van Den Haag lijken dagelijks in het nieuws te zijn.

Worden alle buffers van bedrijven opgesoupeerd om een houdbare basis overeind te houden of worden het vooral reorganisaties en nieuwe bedrijfsmodellen die de klok zullen gaan slaan. Welke bedrijven zullen het relatief goed doen? Welke rol spelen deze aandelen in de opbouw van een portefeuille?

Een panel met 3 experts die hun sporen in beleggingsland al ruimschoots verdiend hebben, zullen de kansen en risico’s duiden van een gedegen beleggingsstrategie en portefeuillekeuzes onder het juk van de aanhoudende corona-misère. Naast dagvoorzitter Charles Groenhuijsen zal onder meer Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) deelnemen aan dit panel.

