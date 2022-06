Paul Jackson (Invesco): ‘Overwogen in China’

Chinese aandelen hebben het de laatste tijd beter gedaan dan andere regio’s. Ook in de modelportefeuille van vermogensbeheerder Invesco zijn Chinese aandelen recent overwogen, aldus Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research.

De prestaties van Chinese obligaties en aandelen maakten sinds eind 2020 een tegengestelde beweging met de wereldmarkt. “Obligaties deden het beter, terwijl Chinese aandelen het net minder goed deden dan de andere grote indices”, zegt Jackson.

Volgens Jackson weerspiegelde de relatieve kracht van Chinese obligaties de relatieve zwakte van de Chinese economie. “In 2020 presteerde China beter dan de meeste andere economieën, maar daardoor kende het ook geen economische opleving na de pandemie. Het land kampte daarnaast met een afstraffing van de vastgoedsector. Allemaal redenen waarom 2021 een relatief moeilijk jaar was, wat uiteraard blijkt uit de ontsporing van de aandelenmarkten en de daling van de obligatiemarkten.”

Patronen

Deze patronen hebben zich in 2022 voortgezet, vervolgt Jackson. “De versoepeling door de People’s Bank of China (PBOC) leidde tot een daling van de obligatierente, en de bezorgdheid over de lockdowns dreef tegelijkertijd de aandelenmarkt verder omlaag.”

Jackson signaleert nu een ommekeer in deze trends. Tegelijk waarschuwt hij dat nog niet duidelijk is of de weg omhoog definitief is ingezet, of dat het gaat om een korte opleving.

“De rente op 10-jarige Chinese staatsobligaties dook onlangs onder het niveau van hun Amerikaanse evenknie. Oorzaak hiervoor is de veel lagere inflatie in China (2,1% in april tegenover 8,3% in de VS), en dat voor het eerst sinds medio 2010. Kennelijk blijft de PBOC terughoudend met agressieve versoepelingen waardoor de Chinese obligatierente snel de bodem kan bereiken. Tegelijk kan de Fed minder havikachtig gaan klinken. Daarom verwacht ik – in vergelijking met andere markten – dat we wat betreft Chinese staatsobligaties het beste hebben gezien.”

Aan de aandelenkant is er volgens Jackson ook veel reden tot voorzichtigheid. “De regio’s die met lockdowns te maken hebben, zijn normaal gezien goed voor 30% tot 40% van het BBP. China lijkt een slachtoffer van zijn eigen succes te zijn geworden. Aan het begin van de pandemie had het land alles goed onder controle, maar met de zeer besmettelijke omikron-variant blijken de immuniteitspercentages nu laag. Te weinig mensen hebben de ziekte doorgemaakt en te weinig zijn gevaccineerd. Lockdowns zijn nu het enige beschikbare middel om het aantal sterfgevallen te beperken en dat is niet goed voor de economie.”

Zwak

De recente economische cijfers zijn dan ook zwak, zegt Jackson. “De industriële productie daalde de eerste vier maanden van dit jaar met 2,9%. Dat zet een domper op de bedrijfswinsten, die ook kampen met stijgende grondstoffenprijzen. De winstgroei op de volledige markt bereikte in oktober 2021 een hoogtepunt van ongeveer 22% en is sindsdien teruggevallen tot 9% op jaarbasis (per 26 mei 2022).”

Jackson signaleert ook veel zorgen over mogelijke sancties door geopolitieke spanningen. Dat kan volgens hem niet enkel de Chinese economie schaden, maar ook beperkingen inhouden voor buitenlanders om in het land te investeren. “Uiteraard heeft China zelf ook buitenlandse investeringen ontmoedigd. Dat bleek onder andere vorig jaar uit wijzigingen in de wetgeving voor de technologie- en onderwijssector. Toch blijkt uit recente gegevens dat China voor de technologiesector voor een flexibelere benadering kiest.”

De expert noemt alle bovengenoemde zorgen slechts een inschatting, maar hij voegt daaraan toe dat hij zich op het vlak van de waarderingen op veiliger terrein begeeft. “De waardering op het moment van aankoop is dé bepalende factor voor het beleggingsrendement op middellange termijn. De voor de conjunctuur gecorrigeerde koers-winstverhouding (CAPE) voor Chinese aandelen (15,3) is momenteel de laagste van alle markten en bevindt zich op het laagste punt van zijn eigen historische bandbreedte. Ter vergelijking: Amerikaanse en Indiase aandelen bevinden zich aan het andere uiterste.”

Paul Jackson maakt graag gebruik van de CAPE’s omdat ze iets zeggen over de extreme volatiliteit van de winst door het cyclische karakter ervan. “In tijden van recessie stijgt de koers-winstverhouding juist omdat de winsten dan onder druk staan, terwijl hij laag is als de aandelenmarkten pieken.”

En dat is precies de reden waarom Jackson momenteel optimistisch is over Chinese aandelen. “Ik voel me meer op mijn gemak bij aandelen met een lagere CAPE dan gewoonlijk, en dat is het geval in China. Sterker nog, het is de laagste in absolute termen. Ik ga er dan ook van uit dat de underperformance van de Chinese aandelenmarkt, kerende is.”

Toch slot zegt Jackson dat hij het enthousiasme voor Chinese aandelen aan het eind van 2020 overdreven vond. “Nu lijken beleggers juist weer te voorzichtig. Dat creëert een interessant instapmoment in een land dat de komende decennia een belangrijk deel van de wereldwijde aandelenbenchmarks zal uitmaken. Onze overwogen positie sinds half maart vind ik daarom nog altijd een goede beslissing.”

