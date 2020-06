Paul Polman (ex-Unilever): ‘Covid zet duurzaam steviger op de agenda’

De Covid-19-crisis zet duurzaamheid nog steviger op de agenda van beleggers. Bedrijven zullen ESG-criteria nu moeten omarmen als ze willen overleven.

Dit zegt Paul Polman, voormalig CEO van Unilever, tijdens een videogesprek met Hanneke Veringa, country manager Nederland van AXA Investment Managers, in het kader van een door de assetmanager georganiseerd Bootcamp voor relaties over duurzaam beleggen.

De verwezenlijking van de klimaatdoelen uit het Akkoord van Parijs loopt al achter op schema, wijst Polman. Tegelijkertijd drukt de huidige crisis ons met de neus op de verwevenheid van natuur, gezondheid, klimaat en economie. Het is dus zaak om naast crisismanagement op korte termijn ook oog te houden voor de ontwikkelingen op lange termijn.

Polman is blij dat beleggers meer en meer aandringen op bedrijfsprestaties ten aanzien van environment, social en governance (ESG). Hij wijst erop dat bedrijven die ESG hebben geïntegreerd in bedrijfsprocessen het financieel beter doen, ook tijdens de crisis. Goeddoen is dus niet de enige motivatie, stelt de oud-bestuursvoorzitter: “Bedrijven willen gewoon overleven.”

De kredietcrisis van ruim tien jaar geleden is volgens Polman een ‘gemiste kans’ gebleken. Maar hij is hoopvol dat dit keer meer bereikt kan worden. Hij ziet op vier vlakken blijvende verandering. Sociaal contact is door de crisis veranderd. Gezondheid en zorg worden opgewaardeerd. Wetenschap heeft meer aanzien gekregen. En de noodzaak tot wereldwijde samenwerking is groter dan voorheen.

“We moeten hier beter uitkomen, anders verliezen mensen hoop”, stelt Polman. Het terugtrekken van de VS uit de WHO noemt hij zeer spijtig. “Economisch herstel is nodig om nog veel mensen uit armoede te halen, maar op een manier die ons in staat stelt duurzamer te leven”, zegt de voormalig topman. “Actie op dit vlak is op termijn goedkoper dan niets doen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14984 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht