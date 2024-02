Peter Garnry (Saxo Bank): ‘Innovatief ASML Europese superster’

Research & Development (R&D) is van cruciaal belang voor het langetermijnrendement voor aandeelhouders en voor het begrijpen van de drijvende krachten achter het stijgende rendement.

Zogeheten supersterbedrijven geven aanzienlijk meer dan hun concurrenten aan uit immateriële activa. Die investeringen gaan steeds vaker naar eigendomsmatige software en groeien nu sneller dan traditionele R&D, overnames, reclame en lobbywerk. Eén van de Europese supersterbedrijven is chipmachinefabrikant ASML, zegt Peter Garnry, aandelenstrateeg bij Saxo Bank.

“In een recente onderzoeksnota Verhoging van rendementen – identificatie van rendementen en wat hen drijft van Michael Mauboussin en Dan Callahan vertellen de auteurs over wat de belangrijkste drijfveren zijn achter stijgende rendementen voor bedrijven en hun aandeelhouders. Het is de moeite waard om er als belegger over na te denken, omdat het je kan helpen bepalen of een bedrijf waarin je overweegt te investeren, een of meer van deze aanjagers van stijgende rendementen op de lange termijn heeft.

Rendement op geïnvesteerd kapitaal

Het kenmerk van het concurrentievermogen en toenemende rendementen is een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC), Dat weerspiegelt dat een bedrijf een product aanbiedt dat een rendement op kapitaal oplevert dat de kapitaalkosten overtreft. Hoge ROIC-cijfers zijn vaak een teken van aanzienlijke industriële of technologische veranderingen. Uit historische gegevens blijkt dat een abnormale ROIC de neiging heeft om terug te keren naar het langetermijngemiddelde, maar dat de periode per bedrijfstak en technologie verschilt.

Investeringen van zogeheten supersterbedrijven gaan steeds vaker naar eigendomsmatige software. Software is voor veel bedrijven een belangrijke aanjager. In de oude economie was reclame belangrijk, maar tegenwoordig is software belangrijker. Hoge R&D-uitgaven worden over het algemeen geassocieerd met bedrijven die sneller innoveren dan concurrenten en op de lange termijn winnen.

Europese supersterren

Drie Europese supersterren zijn de Deense insulinefabrikant Novo Nordisk, de Zweeds-Zwitserse industriële gigant ABB en ASML. ASML is het kroonjuweel van de Europese technologiesector, die geavanceerde lithografiemachines produceert die worden gebruikt voor geavanceerde chipproductie. De chipmachinefabrikant heeft feitelijk bijna het monopolie in deze sector en EUV was in 2023 goed voor 42% van de netto systeemverkopen. Het heeft een hoog ROIC van 63,3%.

Ongeacht wie de chipstrijd wint (Nvidia versus AMD versus Intel), de industrie moet ASML-machines gebruiken. Daarmee is het bedrijf goed gepositioneerd voor de AI-hausse en de algemene trend van het Internet of Things in de komende decennia.”

