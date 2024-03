Peter Garnry (Saxo): ‘Markten minder bang voor Trump dan acht jaar geleden’

Het is nu zeker dat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november Donald Trump de Republikeinse kandidaat zal zijn en de zittende president Joe Biden de Democratische kandidaat. Beide mannen zijn behoorlijk op leeftijd, maar de financiële markten zullen zich hier weinig van aantrekken, meent Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

“Trump is na zijn winst in Georgia nu bevestigd als de Republikeinse genomineerde, maar ik denk dat de internationale markten niet zo snel meer bang zijn voor Donald Trump als acht jaar geleden. De markt wist al lang dat Trump de Republikeinse kandidaat zou worden. Het is wel een meevaller voor de Europese defensie-industrie.

Ik vind dat het daarnaast te vroeg is om te zeggen wat voor de markt een veiliger optie is: Trump of Biden. De vorige keer was de Amerikaanse economie in een positie waarin Trump de belastingen kon verlagen en de regeldruk te verminderen. Dat werd goed ontvangen door de markt. Maar acht jaar later is de fiscale positie van de Amerikaanse economie heel anders en is er weinig ruimte voor Trump-achtig beleid uit het verleden zonder het vertrouwen in de Amerikaanse munteenheid in gevaar te brengen. Dit geldt ook voor Biden. Beiden zullen een economie erven met weinig ruimte aan de fiscale kant.

Sommigen beweren dat zowel Biden als Trump te oud zijn om opnieuw president te worden, maar de markt zal zich hier waarschijnlijk niets van aantrekken. Het systeem is robuust genoeg om eventuele negatieve gevolgen van leeftijd op te vangen. Deze verkiezingen markeren het einde van een politiek tijdperk in de VS, omdat ze één van beide kandidaten zijn tweede termijn zullen geven. Er zullen daardoor nieuwe kandidaten naar voren komen in de aanloop naar de verkiezingen van 2028.

Oekraïne

Ten slotte heeft Trump eerder, in tegenstelling tot Biden, gesuggereerd weinig te voelen voor de voortzetting van de financiering van Oekraïne als hij wordt verkozen. Ook heeft hij gesuggereerd dat Rusland wat hem betreft NAVO-landen mag aanvallen als die niet voldoende uitgeven aan defensie. Ik denk dat deze opmerkingen van Trump over Oekraïne en de NAVO serieus moeten worden genomen. Maar zoals we weten van zijn eerste termijn, zet hij de onderhandelingen vaak op scherp met harde opmerkingen voordat hij tot een pragmatische oplossing komt. We verwachten niet dat de VS zich uit de NAVO zal terugtrekken. Zijn opmerkingen hebben intussen de Europese defensieplannen al versneld, waardoor Europa in een heel andere positie komt te verkeren als we in november belanden.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

Bekijk alle 15 berichten van Peter Garnry

Één reactie op “ Peter Garnry (Saxo): ‘Markten minder bang voor Trump dan acht jaar geleden’ ”

Terug naar het nieuws overzicht