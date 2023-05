Pharming krijg harde klappen

Pharming Group is vandaag hard onderuitgegaan na de publicatie van de kwartaalcijfers. De koers daalde van 1,18 naar 1,03 euro.

Investtech was vanmorgen nog positief met haar charttechnische voorspelling: “Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.” Vergeet dat maar.

Echter de cijfers liegen er niet om. Er is een kwartaalverlies geleden van 12,2 miljoen dollar tegen een winst van 3,5 miljoen dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde van 46,6 miljoen euro naar 42,5 miljoen euro. De onderneming is vooral te spreken over de sterke start van Joenja, een medicijn voor de behandeling van APDS.

Het is duidelijk dat het optimisme van de onderneming niet wordt gedeeld door de beleggers. De forse koersdaling spreekt voor zich. Dat betekent dat het aandeel vooralsnog alleen zal moeten hebbe van momentum-beleggers. De grafiek ziet eruit als de monitor van een dode patiënt.

