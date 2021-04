Philips: Daling orderontvangst erger dan voorziening

Beleggers in Philips moeten niet te zwaar tillen aan de voorziening van 250 miljoen euro om de problemen op te lossen met een geluidwerend schuim voor apparaten tegen slaapapneu. De daling van de orderontvangst is veelzeggend.

Het is niet onaannemelijk om te concluderen dat Philips met de voorziening deels een reserve heeft willen creëren. Het gaat om een fors bedrag: 6,5% van de concernomzet over het eerste kwartaal en 21,5% van Connected Care Business. Daar komt bij dat het verpulveren van het geluidwerende schuim zich enkel en alleen lijkt voor te doen bij de eerste generatie van apparaten tegen slaapapneu.

Het is niet onlogisch dat Philips een voorziening wil opbouwen. De positieve bijwerking van Covid, althans voor Philips, verdwijnt nog sneller dan het virus. Nieuwe patiënten kunnen met bestaande apparatuur worden behandeld. Het is niet voor niets dat de orderontvangst met 5% daalde tegen een stijging van 24% vorig jaar.

Nominaal steeg de omzet over het eerste kwartaal met 4% tot 3.827 miljoen euro. De vergelijkbare stijging van de omzet was 9%. Het bedrijfsresultaat daalde naar min 52 miljoen tegen een plus van 9 miljoen vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel was 0,28 euro tegen 0,14 euro vorig jaar. De ‘echte’ winst per aandeel ging van een winstje van 2 eurocent naar een verliesje van 4 eurocent.

Het aandeel staat 0,6% lager op 50,08 euro. Een aanval op de topkoers va 55 euro 21 jaar geleden is te hoog gegrepen zonder acceptabele correctie. Startegie: Nu gedekte calls schrijven en later gedekte puts schrijven.

