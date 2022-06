Philips kan ook nog dalen naar 11 euro

Philips denderde gisteren met 9,7% omlaag naar 19,56 euro.

Het aandeel is volledig uit de gratie geraakt door de opstapelende problemen met de apneu-apparatuur en de daarbij horende voorzieningen.

De koers staat beneden de stevige bodem van 20 euro. Deze is gevormd in de periode 2014-2016. Misschien is sprake van een valse doorbraak. Anders kan de koers dalen naar de 11 euro, de dubbele bodem die in 2009-2012 is ontstaan. Fundamenteel is zo’n daling vooralsnog niet te verklaren.

Ik ben bevreesd dat het koerspatroon van Philips in belangrijke mate de toon zet voor de rest van de beurs.

