Philips uitgebroken, nu naar 54 euro

Het is Philips gelukt om met een koerswinst van 2,3% op 46,69 euro boven de vorige belangrijke toppen in de afgelopen 6 maanden te komen.

De doorbraak lijkt op het eerste gezicht niet te passen bij de matige vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar 2021. Een bescheiden omzet groei van 2-3% maar wel een hogere marge. Het afgelopen jaar steeg de omzet met 3% tot 19,5 miljard euro. Over het vierde kwartaal was sprake van een omzetgroei van 7%. De aangepaste winst per aandeel over heel 2020 kwam uit op 1,98 euro, even hoog als over 2019.

Fundamenteel

De vraag naar beademingsapparatuur zal volgens onderneming gaan afnemen, maar de vraag naar scheerapparaten en elektrische tandenborstels zal aantrekken en herstellen. Aan de ene kant gaat een dempende werking uit van deze schaarbeweging, maar aan de andere kant voorkomt het ook een terugval in 2021. Dat verklaart ook de positieve reactie van de markt en de doorbraak van de koers.

Op basis van de aangepaste winst per aandeel van 1,98 euro wordt iets meer dan 23 keer de winst voor het aandeel betaald. Daarvan 0,85 euro uitkeren aan aandeelhouders is redelijk.

Koersdoel

Hoewel de chart de indruk wekt dat het aandeel ‘duur’ is, wordt dat tegengesproken door de fundamentele positie. Een aanval op de top van 54 euro begin deze eeuw lijkt aannemelijk, ook als men ervan uitgaat dat Philips op geen enkele wijze valt te vergelijken met dat van ruim 20 jaar geleden.

In die afgelopen 20 jaar heeft Philips bewezen een van de mooiste, meest flexibele bedrijven van Nederland te zijn. Het verdient veel respect hoe de onderneming van gedaante heeft te veranderen en hoe risico’s direct of indirect zijn omgezet in kansen. De onderneming is een kameleon. Het heeft tenminste niet een autistische bedrijfscultuur als RD Shell (15,70 euro, k/w 12,4) dat veel te langzaam aanstuurt op een veranderende samenleving. ASML (567,61 euro, k/w 55) is ook een mooi bedrijf, maar de onderneming zal nog moeten bewijzen dat het over voldoende slagkracht beschikt om te kunnen veranderen als marktomstandigheden en/of technologie veranderen. Daarmee is niet gezegd dat ASML geen hoeksteen van een portefeuille moet zijn, maar Philips is dat zeker.

