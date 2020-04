Pimco adviseur van Fed

Federal Reserve Bank van New York heeft aangekondigd Pimco te benoemen als externe adviseur en investeringsmanager voor het obligatie-opkoopprogramma Commercial Paper Funding Facility (CPFF). In de aankondiging zei de New York Fed dat Pimco is geselecteerd voor deze rol op basis van de ‘kennis en ervaring in de commercial paper-markt en in kredietrisicobeheer, alsmede operationele en technologische capaciteiten.’

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14748 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht