Pimco: ‘Inflatie blijft hoog’

In de VS blijft de inflatie tot zeker het derde kwartaal van 2022 hoog, zo verwachten portfoliomanagers Daniel He en Yi Qiao, en productstrateeg Georgi Popov, verbonden aan ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De inflatie in Europa zal de komende maanden een piek bereiken, vermoedelijk rond de vier procent. Daarna normaliseert deze, afhankelijk van de impact van de energieschaarste en of er een zachte winter komt.

De Pimco-specialisten zien dat de aanhoudende hoge inflatie veel marktdeelnemers en centrale banken zorgen baart. ‘Want hoe langer de consumentenprijsindex hoog blijft, hoe groter het risico dat de inflatieverwachtingen oplopen’, stellen zij in een marktupdate.

Centrale bankiers schrijven de verhoogde inflatiedruk gedeeltelijk toe aan knelpunten in de toeleveringsketen. Als antwoord daarop zouden ze de rente kunnen verhogen, waardoor de druk op de aanbodzijde enigszins zou afnemen. Maar omdat de belangrijkste economieën nog ver verwijderd zijn van de werkgelegenheidsdoelstellingen en veel van de huidige inflatoire druk als tijdelijk wordt gezien, zijn de beleidsmakers in ontwikkelde economieën huiverig voor renteverhogingen.

Deze geduldige aanpak voedt de vraag van beleggers om hun portefeuilles in te dekken tegen toekomstige onverwachte inflatiegolven, constateert Pimco. Zo hebben inflation linked bonds, waarbij de hoogte van de coupon afhankelijk is van de inflatie, dit jaar goede returns opgeleverd in de VS. ‘Omdat de inflatie waarschijnlijk hoog zal blijven en de prijsimpact waarschijnlijk geen grote belemmering zal vormen, zal deze beleggingscategorie tot 2022 een aantrekkelijk rendement bieden.’

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

