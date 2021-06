Plesk & cPanel: 98% marktaandeel, 1 investeringsmaatschappij

Oakley Capital is de investeringsmaatschappij die na eerder al Plesk te hebben overgenomen ook cPanel heeft ingelijfd. De investeringsmaatschappij heeft een groot marktaandeel bereikt met Plesk en met cPanel. Er is zelfs sprake van 98% marktaandeel (Datanyze enquête) als het om populaire hostingpanelen gaat. Daarbij is er een extra sterke positie als marktleider met de overname van SolusVM door Plesk op het gebied van vps-beheersoftware. Maar wat is Plesk en wat is cPanel? Daar vind je hier het antwoord op.

Wat is Plesk?

Plesk is een hostingpaneel ofwel een softwarepakket voor installatie op servers. Het controlepaneel maakt het heel gemakkelijk om een website op een VPS server aan te maken. Bovendien voorziet het hostingpaneel in het simpel beheer van de website. Er zijn verschillende functionaliteiten die de eenvoud ondersteunen om een website te maken of om bijvoorbeeld een FTP-user te realiseren. Er zijn gebruikers toe te voegen die je elk andere bevoegdheden kan toewijzen. Denk bijvoorbeeld maar aan de rol van een administrator die toegang heeft om de server volledig te beheren. Een andere rol is weggelegd voor een eindgebruiker die in dat kader alleen tot het hostingpakket toegang heeft.

Interface in variaties beschikbaar

De interface van Plesk is in varianten beschikbaar en de populairste zijn Power User View en Service Provider View. De eerstgenoemde interface maakt het gemakkelijk om zowel de website als accounts en e-mails te beheren. De tweede interface voorziet in een geavanceerd onderscheid tussen gebruikers, resellers en administrators. Het is bijvoorbeeld mogelijk om automatisch te factureren aan klanten met gebruik van Service Provider View. De eenvoud maakt het hostingpaneel populair en het is dan ook niet vreemd dat er sprake is van het grootste marktaandeel. Overigens is cPanel wat dat betreft qua eenvoud gewaagd aan Plesk, maar is het marktaandeel wel wat kleiner met 19,5% in vergelijking met 68,88% van Plesk. Het marktaandeel voor de investeringsmaatschappij wordt gevormd door de combinatie van Plesk en cPanel die onafhankelijk van elkaar beschikbaar zijn.

Wat is cPanel?

De investeringsmaatschappij die Plesk en cPanel in handen heeft, is marktleider, maar wat is cPanel dan precies? Het is net als Plesk een hostingpaneel ofwel dashboard voor het beheer van een server. De interface is net zo gebruiksvriendelijk als van Plesk en het gebruik ervan komt het meest voor in het kader van betaalbare hosting. Denk daarbij aan een standaardoplossing van providers die in gedeelde hosting voorzien. Er is met cPanel geen diepgaande kennis nodig om een website of server te beheren. De grafische interface maakt het daarbij heel simpel om controle over het beheer uit voeren. Er is overigens geen sprake van een standaarddesign van het hostingpaneel. Dat komt omdat hosts vaak zelf een eigen thema ontwikkelen om voor het dashboard te gebruiken. Bovendien bestaan er van zichzelf al allerlei verschillende soorten kernthema’s voor cPanel. Het hostingpaneel is onder meer heel geschikt om bijvoorbeeld een WordPress-website te installeren. Daar zijn maar een paar klikken met de muis voor nodig. Overigens geldt dat eveneens voor het installeren van andere software.

