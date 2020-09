Pond gaat aan gort

De onderhandelingen over Brexit gaan de slotfase in. Deze week begint de achtste ronde over een nieuw akkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie.

Het is de laatste kans om een harde Brexit te voorkomen. Op 31 december loopt de overgangsperiode af. Maar begin oktober moet er al een deal liggen, omdat alle lidstaten het nog parlementair moeten bespreken. De belangrijkste knelpunten in de onderhandelingen zijn de visserij en de regels voor staatssteun. De Britten hebben al gedaan waar ze goed in zijn: de hakken in het zand zetten.

Het is charttechnisch aannemelijk dat het Britse pond aan gort zal gaan. De opgaande beweging die al in 2015 is ingezet zal sterker zijn dan de stijging in de periode 2001/2008. Dit impliceert een stijging van meer dan 19% van 0,8911 tot boven de 1,06.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

