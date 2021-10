Profiteer van de Gouden Tips!

Dit jaar zijn wederom enkele top-beursgoeroes bereid gevonden om hun gouden beleggingstips met u te delen vanaf de beursvloer op de BeleggersFair. Een aantal van hen licht alvast een tipje van de sluier op van wat u kunt verwachten op 15 oktober.

09.40 – 09.50 uur: Martine Hafkamp

Net als voorgaande jaren is Martine Hafkamp weer van de partij. Zij is oprichter, eigenaar en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer in Baarn. Door de lezers van Cashcow.nl en het beleggerstijdschrift Cash is zij diverse malen verkozen tot de beste beleggingsexpert.

Hafkamp is als vermogensbeheerder en beursanalist onder andere te horen en te zien bij BNR en Business Class. Ook schrijft zij columns over beleggen voor diverse bladen en beleggerswebsites als Cashcow.nl.

12.25 tot 12.35 uur: Robbert Manders

Robbert Manders is sinds november vorig jaar marktanalist bij IG. Hij heeft een achtergrond als (aandelen)analist bij een institutionele vermogensbeheerder en is CFA charterholder.

Zij Gouden Tip gaat over een aandeel in een non-cyclische sector dat een speler is van wereldformaat binnen z’n niche. Toch staat dit aandeel op een voortschrijdende K/W-verhouding van 10 met een R&D budget dat tweemaal de verwachtte winst is.

12.25 tot 12.35 uur: Salah Bouhmidi

Salah Bouhmidi heeft een Master in economie (M. Sc.) en is Head of Markets bij IG. Naast technische analyse houdt hij zich ook bezig met de statistische modellering van handelsstrategieën en testprocedures.

In zijn Gouden Tip geeft hij u een handvol redenen waarom de olieprijs volgend jaar nog de 100$ per vat kan bereiken.

15.10 tot 15.20 uur: Nico Bakker

Nico Bakker is Consultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets. Hij is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek Dashboard Beleggen genaamd, dat met objectieve indicatoren trend en sentiment meet.

Over zijn Gouden Tip schrijft hij: “De mooiste plek op de grafiek, daar gaat het om, daar vind je schitterende koopkansen. Als dat ook nog eens in een trenderend landschap is, dan heb je een pareltje gevonden. Ik heb er een voor u meegenomen…”

