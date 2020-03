Puts Philips schrijven (maar nu nog niet)

Philips gaat de productie van CT-scanners, en röntgen- en beademingsapparatuur opvoeren. Deze apparatuur wordt gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus.

Het is voor alle stakeholders belangrijk dat Philips dit gaat doen. Hopelijk wordt ze bij de uitvoer niet gehinderd door invoerbeperkingen.

Philips noteert 31,91 euro. Daarmee staat de koers in de buurt van de low van 2018. De AEX daarentegen noteert in de buurt van de low van 2016 wat in termen van Philips een koers zou betekenen van 20,00/20,50 euro. Het aandeel noteert 26,2 keer de winst en biedt een rendement van 2,7%.

Het is een mooi aandeel om puts op te gaan schrijven als de AEX een bodem heeft gevonden.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

