Randstad stijgt flink op kwartaalcijfers

Randstad heeft zich in het derde kwartaal weerbaar getoond.

Dit komt vooral tot uitdrukking in het stukken van de ontwikkeling van de omzet, waardoor de daling over het derde kwartaal beperkt bleef tot 13% op 5,2 miljard euro. Minder fraai is de daling van de winst: 33% lager dan vorig jaar en kwam daarmee uit op 199 miljoen euro.

Volgens ceo Jacques van den Broek zijn het nog steeds uitdagende tijden, maar is Randstad erin geslaagd 140.000 van de 150.000 werknemers die door corona hun werk waren kwijtgeraakt weer veilig aan de slag te krijgen. Belangrijk is dat geen fabrieken stil komen te liggen. In Polen ontstaan al personeelstekorten, wat tegen het einde van het jaar ook het geval kan zijn in Nederland.

Het aandeel staat 7,3% hoger op 50 euro. Een belangrijk historische weerstand ligt in de buurt van de 60 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15411 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht