RD Shell blijft het beurslievelingetje

Het optimisme dat is aangewakkerd door heropening van economieën en stimuleringsprogramma’s zorgde ervoor dat Europese en Amerikaanse aandelen voor de tweede maand op rij winst boekten.

De EURO STOXX 50 en S&P 500 zijn in mei met respectievelijk 4,18% en 4,92% gestegen. Deze twee grote indices boekten winsten, maar daartegenover staat dat bijna de helft van de aandelen op onze kaart van deze maand, te maken hadden met een prijsdaling. In dit artikel bespreken wij de sector die het meest werd verhandeld en de grootste winnaar en verliezer.

Nederlandse beleggers bij DeGiro kozen het vaakst voor Shell. Hoewel de twee genoemde indices mei met winst afsloten, was dit niet het geval voor Shell. De oliegigant sloot de maand met een daling van 8,40%. De olieprijzen daarentegen, waren wel positief in mei. Brent-oil steeg met bijna 40% toen olieproducenten over de hele wereld de productie remden.

Meest verhandelde sector

Opnieuw is de autosector het meest verhandeld doordat Tesla het meest verhandelde aandeel was in zes van de achttien landen waarin wij actief zijn. Tesla-CEO Elon Musk tweette begin mei dat het bedrijf naar zijn mening overgewaardeerd was. Vervolgens daalde de aandelenkoersen diezelfde dag met 10%. De prijzen herstelden zich echter snel en sloten de maand met 6,8%.

In mei kon de belangrijkste productiefabriek van Tesla in California weer open na een lock-downperiode. Elon Musk is hiervoor zelf in discussie gegaan met de lokale overheid. Hoewel de productie op andere plekken heeft kunnen doorgaan, is de vraag nog steeds gedaald. Verwacht wordt dat het aantal autoleveringen dit jaar wereldwijd met 22% zal krimpen. Om de verkoop te stimuleren, verlaagde Tesla de autoprijzen met ongeveer 6% in Noord-Amerika en China.

De auto-industrie is, net als vele andere sectoren, enorm getroffen door de pandemie. Zowel de productie als de vraag is gedaald en dit heeft invloed op talloze banen. In mei werden de lock-downmaatregelen in sommige delen van Europa versoepeld en konden de showrooms weer open. Autoregistraties zijn nog steeds lager dan vorig jaar, maar in Frankrijk en Spanje is al verbetering te zien tussen april en mei. Bloomberg New Energy Finance verwacht echter niet dat de wereldwijde autoverkopen de aankomende vijf jaar zullen herstellen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

