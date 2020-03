RD Shell is om vele redenen sterk ondergewaardeerd

RD Shell kan blijven profiteren van de herstelbeweging op de oliemarkt, waardoor de koers gisteren met 5,7% is gestegen tot 11,29 euro.

Nogal wat technische analisten zijn bevreesd voor een verdere koersdaling van het aandeel. Toch is dat bedenkelijk. De koers van het aandeel is de afgelopen 12 maanden met 60% gedaald. In dezelfde periode leverde Brent 56% in op 29,83 dollar. Het is niet waarschijnlijk dat de olieprijs veel verder zal dalen, omdat deze al beneden het kostendekkende niveau staat van 30 dollar voor olie uit Saoedi-Arabië en van 40 dollar voor olie uit Rusland. Nieuwe prijsdruk zou wel eens kunnen worden gecompenseerd door een lagere productie. Het is niet waarschijnlijk dat olieproducerende landen hun economie in een crisis willen storten vanwege een olie-vete tussen S-Arabië en Rusland.

Op 11,29 euro is het aandeel RD Shell niet duur met een koers/winstverhouding van 5,9 en een dividendrendement van 15,8. Eigenlijk zouden deze ratio’s omgekeerd moeten zijn. Bij de AEX-low uit 2016 hoort een koers voor RD Shell van 17 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

