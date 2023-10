Rendement maken en risico’s beperken

‘Welke aandelen moet ik in 2024 vasthouden, kopen of juist verkopen?’ Tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 10 november geven de gerenommeerde experts Christophe Cox en John Beijer inzicht en antwoord op deze cruciale vraag.

De financiële markten hebben ook in 2023 laten zien dat ze voortdurend in beweging zijn. Het is nu de hoogste tijd om de balans op te maken en te ontdekken welke kansen en risico’s het komende jaar met zich meebrengt voor uw beleggingsportefeuille.

Tijdens deze masterclass deelt John Beijer, onafhankelijk consultant bij onder andere BeursPro, zijn persoonlijke marktvisie over de vooruitzichten van de wereldwijde aandelenbeurzen. Hij biedt inzichten over Wall Street, Europa en uiteraard de AEX-index, om u te helpen bij het maken van weloverwogen beleggingsbeslissingen voor het komende beursjaar.

Om u goed voor te bereiden op het jaar 2024, presenteert Beijer ook concrete handelstips en bespreekt hij de aandelenfondsen die absoluut niet mogen ontbreken in uw beleggingsportefeuille. Bovendien deelt hij strategieën om uw portefeuille te beschermen tegen eventuele beursdalingen, zodat u met vertrouwen de markt kunt benaderen.

Christophe Cox, productspecialist van Société Générale, laat tijdens deze masterclass zien hoe de beursproducten van Société Générale u kunnen helpen om te anticiperen op specifieke koersbewegingen en tegelijkertijd uw portfolio te beschermen tegen mogelijke koersdalingen. Hij licht ook de werking van deze producten en de daaraan verbonden risico’s toe, zodat u een grondig begrip krijgt van hoe ze uw beleggingsstrategie kunnen ondersteunen.

Als u zich afvraagt hoe u uw portefeuille kunt beschermen tegen een mogelijke verslechtering van het beursklimaat, of als u nieuwsgierig bent naar welke aandelen momenteel kansrijk zijn, dan mag u deze masterclass niet missen.

De masterclass ‘Rendement maken en risico’s beperken!’ vindt plaats om 10.00 uur.

Sprekers

John Beijer

Onafhankelijk consultant voor onder andere BeursPro

John Beijer is al meer dan dertig jaar betrokken bij de financiële sector en gespecialiseerd in turbo’s en factors. BeursPro verleent een divers scala van financiële diensten aan particuliere en professionele cliënten en richt zich met name op trading via algoritmes.

Beijer geeft daarnaast zeer regelmatig zijn visie aan gerenommeerde partijen binnen de beleggingswereld waaronder DFT, BNR, RTL7, Belegger.nl, Cashcow. Ook is hij regelmatig te zien als onafhankelijk analist tijdens (online) seminars voor Société Générale Beursproducten.

Christophe Cox

Productspecialist van Société Générale

Christophe Cox is verantwoordelijk voor de beursgenoteerde beleggingsproducten van Société Générale die worden uitgegeven op de Nederlandse en Belgische markt. Hij staat in voor de uitgifte van nieuwe beursproducten, het opvolgen van uitgegeven producten, het onderhouden van klantenrelaties, alsook verschillende marketing gerelateerde activiteiten zoals het organiseren van online én offline events voor beleggers.

Als uitgever van verschillende soorten beursproducten is Société Générale prominent aanwezig in Europa.

