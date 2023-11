Rendement maken met de Gouden Tips

Dit jaar zijn wederom enkele beursgoeroes bereid gevonden om hun gouden beleggingstips met u te delen op de BeleggersFair aankomende vrijdag 10 november. Welke tipgevers staan er dit jaar op de beursvloer op 10 november?

De Gouden Tips zijn al jaren een vast en populair onderdeel van de BeleggersFair. Het idee is even simpel als doeltreffend: de bekendste goeroes van Beleggend Nederland geven hun tips voor de markt van vandaag. Waar zijn zij positief over? En waarom denken zij dat u deze belegging niet kunt missen? Heeft u een vraag, dan kunt u deze direct stellen.

Alle tips zijn exclusief geselecteerd voor u als bezoeker van BeleggersFair 2023. Dat is een ticket meer dan waard!

Verspreid door de dag heen geven vijf beursgoeroes hun Gouden Tips: Joop van de Groep, Michiel Stokman, John Beijer, Jean-Paul van Oudheusden en Nico Bakker.

Joop van de Groep (9.25 uur)

Vermogensbeheerder Fintessa Vermogensbeheer

Joop van de Groep (1966) studeerde financiële economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1993 is hij afgestudeerd op ‘De handel in afgeleide producten (derivaten) door de banken en de risico’s hiervan voor het financiële systeem’. Na zijn studie kwam hij in dienst bij de Rabobank als beleggingsadviseur. Na enige tijd werd hij tevens financieel planner voor vermogende particulieren, ondernemers en DGA’s. In 1997 trad hij toe tot het managementteam.

Na 10 jaar Rabobank maakte hij in 2004 de overstap naar vermogensbeheer. Sinds 1997 is hij gecertificeerd financieel planner. Bij Fintessa is hij niet alleen relatiebeheerder en lid van het beleggingsbeleid comité, maar stuurt hij tevens het team van vermogensbeheerders aan.

Michiel Stokman (9.40 uur)

CEO BOTS

Michiel Stokman is een gerenommeerde specialist in start-ups en scale-ups met 25 jaar ervaring als technologie-ondernemer en CEO. Zijn wereldwijde invloed strekt zich uit over meer dan 30 landen. Hij zet zich in voor (milieu)innovaties zoals Bots.io, Holland Crypto en Suncooler. En zijn indrukwekkende prestaties hebben hem erkenning opgeleverd, waaronder overwinningen bij de Young Business Award en Holland Fintech, naast andere prestigieuze programma’s en prijzen zoals “Holland in the Valley” en de Ondernemer van het Jaar in Noord-Holland. Michiel is ook geselecteerd voor het gerenommeerde Techleap Rise-programma. Bovendien is zijn nieuwste boek, ‘De Beste Belegger’, net uitgebracht en behandelt het de essentie van beleggen.

John Beijer (12.25 uur)

Onafhankelijk consultant voor onder andere BeursPro

John Beijer is al meer dan 30 jaar betrokken bij de financiële sector en gespecialiseerd in turbo’s en factors. Hij is onafhankelijk consultant voor onder andere BeursPro. Deze onderneming verleent een divers scala van financiële diensten aan particuliere en professionele cliënten en richt zich met name op trading via algoritmes.

Daarnaast geeft hij zeer regelmatig zijn visie aan gerenommeerde partijen binnen de beleggingswereld waaronder DFT, BNR, RTL7, Belegger.nl, Cashcow en is hij regelmatig te zien als onafhankelijk analist tijdens (online) seminars voor Société Générale Beursproducten.

Jean-Paul van Oudheusden (15.10 uur)

Marktanalist eToro

Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist in Nederland, heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, met senior posities bij onder andere ABN AMRO, Royal Bank of Scotland en IEX Group.

Sinds 2013 werkt Van Oudheusden als freelance consultant en commentator voor verschillende toonaangevende financiële instellingen, banken en brokers. In 2020 startte hij zijn eigen bedrijf, Markets Are Everywhere, om beleggingsonderzoek en educatieve middelen voor particuliere beleggers aan te bieden.

Nico Bakker (16.25 uur)

Consultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek Dashboard Beleggen genaamd, dat met objectieve indicatoren trend en sentiment meet.

Research vormt voor Bakker de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Hij benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen.

In zijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Verder gaat belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geeft Bakker in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.

