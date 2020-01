Rente blijft laag en dollar omlaag

Wat heeft de economie de komende kwartalen te bieden.

Nico Klene, econoom bij ABN Amro: “Volgens ons houdt de zwakke economische groei in de eerste helft van 2020 aan, terwijl de ECB uitgaat van een licht herstel. Tezamen met de verwachting dat de inflatie voorlopig te laag blijft en de kerninflatie dit jaar wat zal afnemen, denken wij dat de ECB haar beleid nog iets gaat verruimen. Mogelijk gaat de deposito¬rente in maart opnieuw omlaag en wordt het bedrag van de maandelijkse obligatieaankopen in april wat verhoogd. De lange rente is in de eerste drie kwartalen van 2019 gedaald, maar in het laatste kwartaal weer omhoog gegaan. Dat kwam onder meer door positiever nieuws over het handelsconflict tussen de VS en China. Eind december was de Nederlandse tienjaarsrente nog net negatief. Toch denken wij dat de lange rente weer wat gaat dalen. Als de realisatiecijfers gaan laten zien dat de groei zwak is gebleven, zullen de markten nieuwe verruiming door de ECB incalculeren. De lange rente kan dan weer tijdelijk dalen. We verwachten dat de tienjaarsrente de komende jaren negatief blijft.”

En de euro/dollar?

“De euro-dollarkoers bewoog in 2019 tussen USD 1,09 en 1,15 en sloot het jaar af op 1,12. We denken dat de dollar licht gaat verzwakken. Dat heeft onder meer te maken met de (verwachte) verzwakking van de Amerikaanse economie. Daarnaast voorzien we minder onzekerheid rond het handelsconflict tussen de VS en China, waardoor er minder vraag zal zijn naar ‘veilige-havenmunten’ zoals de dollar. Verder denken we dat de groei in de eurozone later dit jaar wat aantrekt. Dat komt de euro ten goede. Samengevat verwachten we dat de euro in 2020 en 2021 langzaam iets gaat stijgen ten opzichte van de dollar.” En dat past bij het charttechnische plaatje van de euro/dollar.

