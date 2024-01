Rob Hanemaaijer toegetreden tot de directie van Euram Investment Group

Recent is de heer Rob Hanemaaijer (1961) toegetreden tot de directie van Euram Investment Group (Euram) als Director of Investor Relations.

Met vestigingen in Leiden en Atlanta investeert Euram samen met Nederlandse beleggers in lucratieve Amerikaanse huurwoningprojecten. Rob is gevraagd vanwege zijn ruime ervaring op het gebied van vermogensbeheer en vastgoedbeleggingen.

Rob’s goede kennis van de Amerikaanse woningmarkt maakte hem tot de geschikte kandidaat voor deze uitdagende functie. De laatste 15 jaar werkte Rob bij Annexum Invest in Amsterdam, als senior relatiebeheerder. Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij een private bank en een grote initiatiefnemer van investeringen in Amerikaanse woningen.

