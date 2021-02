Fabiana Fedeli (Robeco): ‘Meer in opkomende markten’

Het economische momentum in opkomende markten slaat om. De verspreiding van het coronavirus neemt af, hetgeen een verbreding van de positionering in opkomende markten rechtvaardigt.

De Visie van Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities van vermogensbeheerder Robeco. De gemene deler is de verhoging van de winstfactor, aangezien de winstherzieningen sterk zijn verbeterd en nu positief zijn in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

Binnen opkomende markten gaat onze voorkeur nog steeds uit naar Noord-Azië: China, Taiwan en Zuid-Korea.” Recent is ook de positie in India vergroot. “Het gaat gaat om een relatief kleine verandering. Er is meer herstel nodig voor verdere uitbreiding van posities buiten Noord-Azië.”

