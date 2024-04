Robeco heeft zijn multi-assetproducten verbeterd

Robeco heeft zijn multi-assetproducten verbeterd. De multi-assetfondsen hebben een andere naam gekregen om hun grotere focus op duurzaamheid beter weer te geven, wat transparantie oplevert voor klanten in de retailfondsen. Tegelijkertijd is de flexibiliteit van de fondsen vergroot, terwijl nog steeds optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van Robeco. De drie fondsen zijn gegroepeerd onder de Capital Growth-fondsen, waardoor het multi-assetaanbod eenvoudiger toegankelijk is voor degenen die al beleggen in aandelen- en obligatiestrategieën van Robeco.

De beleggingsbenadering is verschoven van een fund-of-funds-model naar een line-by-line-structuur, wat efficiënter risicobeheer en de implementatie van tactische transacties mogelijk maakt, in lijn met trends in de sector. Dit kan vooral het actieve risicobeheer van regionale voorkeuren, factorexposures en liquiditeit efficiënter maken, terwijl de behoefte aan uitgebreide completion portfolios afneemt.

Ondanks deze verbeteringen blijft het beleggingsproces consistent met het track record van meer dan vijf jaar. De fondsen worden nog steeds gebenchmarkt binnen dezelfde referentiegroep, wat het gebruik van hun bestaande track record mogelijk maakt.

Alle multi-assetfondsen van Robeco laten een sterke performance zien op de lange termijn[1] en hebben op 31 maart 2024 de Gold Morningstar Medalist Rating™ ontvangen.

Remmert Koekkoek, hoofd Multi-Asset Solutions bij Robeco: “We hebben deze strategische veranderingen doorgevoerd om beleggers de beste mix te bieden van Robeco’s kwantitatieve, fundamentele en thematische strategieën. De focus op duurzaamheid is versterkt om een optimale balans tussen risico, rendement en duurzaamheid te vinden.”

Colin Graham, portefeuillemanager Multi-Asset Solutions bij Robeco: “We zetten ons in voor duurzaam beleggen zonder in te leveren op performance – vandaar dat de benchmarks voor performancemeting ongewijzigd blijven. Daarnaast biedt de nieuwe opzet transparantie voor klanten om duurzaamheidskenmerken te beoordelen en labels te verifiëren.”

De overstap naar line-by-line-portefeuilles maakt uniforme bindende elementen mogelijk voor alle strategieën, waarbij de fondsen beleggingen in de portefeuille bevorderen die een grote negatieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vermijden. De 5-year Expected Returns van Robeco is een belangrijke input voor de strategische assetallocatie van de fondsen. In de rendementsvoorspellingen van deze publicatie wordt expliciet rekening gehouden met de invloed van klimaatverandering op de afzonderlijke beleggingscategorieën.

