Robeco lanceert het fonds Emerging Markets ex-China Equities

Robeco lanceert zijn fonds Emerging Markets ex-China Equities. Dit Artikel 8-fonds volgens de SFDR stelt beleggers in staat om hun exposure naar China afzonderlijk te bepalen. Robeco heeft voor deze opzet gekozen met het oog op de grote omvang van de Chinese markt, de huidige dominantie van China in portefeuilles die beleggen in opkomende markten, en specifieke factoren zoals geopolitieke ontwikkelingen en regelgevingsbeleid die de performance kunnen aantasten. Hiermee bieden we beleggers een meer gebalanceerde exposure naar de kansen in opkomende markten. De Emerging Markets ex-China-strategie bouwt voort op Robeco’s track record van 30 jaar op het gebied van fundamenteel beleggen in opkomende markten.

Deze nieuwe, actief beheerde strategie biedt beleggers de mogelijkheid om China uit hun allocatie naar opkomende markten te halen en meer exposure te krijgen naar kleinere opkomende economieën die ondervertegenwoordigd zijn in de hoofdindex, zoals Zuid-Korea, Taiwan en Brazilië. Het beleggingsuniversum telt meer dan 1.100 bedrijven, in snelgroeiende sectoren zoals fintech en halfgeleiders. Het fonds bestaat uit een gediversifieerde portefeuille van 60 tot 80 aandelen, geselecteerd met een voorkeur voor waarde, waarbij het zich richt op aantrekkelijke waarderingen met potentiële winstgroei. Het biedt een unieke combinatie van fundamenteel en kwantitatief onderzoek voor aandelenselectie, met als doel een beter rendement te realiseren dan de index.

De dominantie van China in portefeuilles is door de jaren heen toegenomen. In 2000 waren Chinese aandelen nog maar goed voor zo’n 5% van de index1, die toen werd gedomineerd door Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico en Taiwan. Maar sindsdien is er veel veranderd. Zo is de Chinese economie met een factor 15 gegroeid en is die nu de op een na grootste economie ter wereld. Ter vergelijking: de economie van Zuid-Korea is in dezelfde periode ruwweg verdrievoudigd, terwijl die van Zuid-Afrika en Taiwan amper is verdubbeld.

Naarmate de belangstelling van beleggers voor het opmerkelijke groeiverhaal van China toenam, steeg ook het percentage Chinese aandelen in de MSCI EM Index. Op het hoogtepunt van de markt in 2020 vertegenwoordigden Chinese aandelen bijna 40% van de index. Op dit moment, zelfs na hun recente daling, zijn ze nog altijd goed voor een weging van 25% – anderhalf keer het aandeel van Taiwanese aandelen in de MSCI EM Index (17%) en bijna twee keer dat van Zuid-Koreaanse aandelen (13%).

Wim-Hein Pals, hoofd Emerging Markets Equities bij Robeco: “We lanceren dit fonds om klanten en potentiële klanten een meer gebalanceerde exposure naar opkomende markten te bieden, gezien de dominante positie van China in de Emerging Markets Index. Opkomende economieën groeien sneller dan ontwikkelde landen en de financiële situatie van zowel overheden, bedrijven als huishoudens is daar sterker. Daarom denken we dat het tijd wordt voor een herbalancering, aangezien beleggers wereldwijd een te kleine exposure hebben naar opkomende markten exclusief China.”

