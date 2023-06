Saxo Bank aangeduid als systeembank

Saxo Bank is vanaf heden aangeduid als systeembank door de Deense Financiële Toezichthoudende Autoriteit (FSA). Deze belangrijke mijlpaal bevestigt de rol van Saxo Bank in het financiële systeem en geeft opnieuw blijk van het streven om een vertrouwde partner te zijn voor klanten, partners en andere belanghebbenden op de markten.

De aanduiding SIFI is een categorisatie van de FSA voor financiële instellingen die een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de stabiliteit en goede werking van het financiële systeem. De benoeming van Saxo Bank als SIFI benadrukt de integrale positie van de bank. Onlangs maakte de Deense bank ook bekend inmiddels 1 miljoen klanten te bedienen en de grens van 100 miljard dollar beheerd vermogen te hebben gepasseerd.

Kim Fournais, CEO en oprichter, reageert op de aankondiging: “We zijn trots dat we Saxo Bank in de afgelopen 30 jaar hebben uitgebouwd tot een solide instelling. Dit is een bewijs van ons sterke en veerkrachtige bedrijfsmodel. We hebben dit grotendeels te danken aan de expertise van onze geweldige werknemers en het vertrouwen dat ons groeiend aantal klanten en wereldwijde partners in ons stelt . Zij geven ons elke dag vertrouwen met hun activa en contanten en maken gebruik van onze platforms om te handelen op de wereldwijde kapitaalmarkten en te investeren in de wereld.”

Saxo Bank is benoemd als SIFI in de eerste categorie, wat betekent dat Saxo Bank zal voldoen aan nog strengere regelgevende- en kapitaaleisen. Fournais: “We kijken ernaar uit om onze positie als een vertrouwde en essentiële speler in de financiële sector verder te versterken, positieve veranderingen te stimuleren en de toekomst van beleggen verder vorm te geven.”

Samen met de recente investeringswaardering (BBB met een positieve vooruitzicht) van S&P, bestendigt de SIFI-aanduiding het streven van Saxo Bank naar een sterke financiële positie en een strategisch groeitraject.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18643 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht