Saxo Bank wint Cashcow Award Beste Broker

Saxo Bank is bij de Cashcow Awards uitgeroepen tot beste broker van Nederland. De beleggingsbank sleepte in Amsterdam bovendien een nominatie in de wacht in de categorie ‘Beste Online Vermogensbeheerder’.

Saskia Klep, CEO bij Saxo Bank, schrijft in het persbericht dat ze vereerd is met de prijs: “Behalve een mooie opsteker voor het Saxo-team, is dit een bevestiging dat het juiste pad is ingeslagen. De voortdurende inspanningen die wij leveren om het beleggersplatform te optimaliseren, worden opgemerkt. Die inspanningen zullen wij ook in de toekomst blijven leveren. Saxo Bank bestaat dit jaar 30 jaar en we voeren continu innovaties door om de gebruikservaring en beleggingsmogelijkheden te verbeteren.”

Up-to-date beleggersinformatie

Een belangrijk uitgangspunt van Saxo is om klanten te voorzien van nuttige informatie en bruikbare tools. Zo ontwikkelen de experts van Saxo voor verschillende klantgroepen een groot aantal artikelen, blogs en webinars om te informeren, te inspireren en up-to-date te blijven. “Daarmee bedienen we niet alleen ervaren beleggers maar zeker ook nieuwkomers op de beleggersmarkt”, besluit Saskia Klep.

Over Saxo Bank

Saxo Bank viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Het was een van de eerste financiële instellingen die een online handelsplatform ontwikkelde dat particuliere beleggers dezelfde instrumenten en markttoegang bood als professionele handelaren. In 2019 nam Saxo de Binck Bank over die in Nederland bekend stond als één van de grootste online brokers .

