Saxo: ‘Beleggersvertrouwen krijgt flinke deuk’

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand flink afgenomen, maar nog net positief. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, de Saxo Market Sentiment, onder enkele honderden zelf beleggende klanten van Saxo.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde gedurende de maand september van 2,1 naar 0,5 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor lag dit op 2,4. Beleggers zijn de afgelopen maand dus nog negatiever geworden. Het sentiment rond de AEX is eveneens verslechterd. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 0,4% in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 1,3%. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn eveneens negatiever geworden: van 1,2% naar 0,5%. Peter Siks, beleggerstrainer bij Saxo: ”De daling is vooral het gevolg van de stijgende rente. Er wordt nu duidelijk dat de rente waarschijnlijk ’higher for longer’ zal zijn en dat heeft een negatieve impact op de koersen.”

ASML bovenaan kooplijstje

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen steeg ASML met stip van de tweede plek naar één (van 11,8% naar 18,9%). Op de tweede positie staat Shell (16,6%). Vorige maand stond het oliebedrijf nog op de eerste plek. De derde plaats wordt bekleed door ING (11,8%).

Op het verkooplijstje van de hoofdfondsen prijken Adyen en Philips (12,1%) gezamenlijk bovenaan. Het vertrouwen in Adyen is iets hersteld. Vorige maand stond het fintechbedrijf in dit lijstje nog alleen op kop (16,8%). Beleggers zijn daarnaast weer wat negatiever geworden over Philips. De slaapapneu-kwestie blijft het bedrijf nog steeds parten spelen. De maker van medische apparatuur zette begin september 575 miljoen euro apart voor een mogelijke schadeclaim in de VS. Adyen en Philips worden op het verkooplijstje gevolgd door Shell en ASML (elk 7,1%).

Aandelen blijven favoriet

De voorkeur voor aandelen is de afgelopen weken weer wat gedaald. 86,1% (vorige maand 92,3%) van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor beleggen in aandelen. Op de tweede plaats staan ETF’s (31,7%), gevolgd door opties (23,6%), beleggingsfondsen (18,8%), en obligaties (11,1%). Beleggingsfondsen en opties hebben de afgelopen maand weer van plek gewisseld. ”Het is bijzonder dat obligaties nog steeds zo beperkt populair zijn terwijl daar op dit moment toch mooie rendementen te behalen zijn. Vooral in de US zijn de obligatierendementen attractief”, aldus Siks.

IT-sector onverminderd populair

Informatietechnologie blijft de meest populaire sector onder beleggers, met 43,9% van de respondenten die deze sector verkiezen. Daarna volgen de financiële sector (40,2%) en de grondstoffen (25,4%). De energiesector veerde weer iets op en is nu favoriet onder 29,1% van de beleggers (vorige maand nog 27,6%).

Verhandelen van valuta

Saxo opende kortgeleden de forexmarkt voor beleggers, een voor veel Nederlandse beleggers onbekende markt. Bijna de helft van de respondenten is – in meer of minder mate – geinteresseerd in valutahandel, variërend van een beetje tot bijzonder geinteresseerd. Van de geïnteresseerden wil tweederde met forex meer diversificatie in hun portefeuille aanbrengen. Siks: ”Om te starten met valutahandel doen beleggers, ervaren of onervaren, er goed aan om zich eerst een beeld te vormen van deze markt en hoe hij werkt. Het is de grootste markt ter wereld en kent zijn eigen dynamiek die je als belegger moet snappen. En dat er interesse is in deze markt verbaast me niet. Het is de grootste markt ter wereld die vijf dagen in de week 24 uur open is.”

