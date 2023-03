Saxo verlaagt tarieven

Saxo verlaagt de tarieven voor haar klanten. Voor beleggen in onder andere aandelen, ETF’s en opties zijn Saxo-klanten vanaf vandaag voordeliger uit. De tariefsverlaging is een logische stap na de afgeronde integratie en doorontwikkeling van het platform als gevolg van de overname van BinckBank.



Sinds de overname van BinckBank in 2019 heeft Saxo fors ingezet op het vereenvoudigen van de organisatie en systemen en dat vertaalt zich nu in lagere tarieven. Saskia Klep, CEO van Saxo Bank: “De tariefsverlaging volgt op een periode van verandering, verbetering en optimalisatie van zowel organisatie, platform als service. Daarmee is onze online dienstverlening beter voorbereid op de toekomst. Het is fijn dat we onze klanten nu meer voordelen kunnen bieden en deze prijsverlaging is daarin een mooie stap.”

Klanten die beleggen en handelen in onder andere aandelen, ETF’s en opties kunnen dit vanaf vandaag tegen lagere kosten doen. De tarieven binnen de verschillende beleggingspakketten van Saxo (Green, Blue en Black) zijn per direct aangepast en klanten zijn geïnformeerd over tarieven die op hun specifieke situatie van toepassing zijn. Met deze verlaging zijn dit sterk competitieve tarieven.Sommige tarieven zijn tot wel 50% verlaagd.

Meer informatie over de nieuwe tarieven is te vinden op Saxo’s tarievenpagina.

