Saxo voert forse tariefverlaging voor zelf-beleggers door

Saxo, de online-beleggingsspecialist, voert een aanzienlijke prijsverlaging door voor zelf-beleggende klanten. Nederlandse Saxo-klanten profiteren vanaf 13 mei aanstaande van fors lagere prijzen voor het handelen in aandelen, ETF’s en opties. Ook doet Saxo de maandelijkse vaste minimumkosten in de ban en vervangt de bestaande prijspakketten voor een vereenvoudigd en verbeterd aanbod van drie rekeningniveaus.

In welk rekeningniveau (BRONZE, SILVER of GOLD) een klant zit is afhankelijk van de omvang van de portefeuille. Klanten profiteren van scherpere tarieven per niveau. Voor bepaalde aandelentransacties kan dit tot wel 70% schelen. Het tarief voor bijvoorbeeld het handelen in US-aandelen wordt verlaagd van $3 in het huidige Blue pakket naar $1 per transactie voor klanten met een BRONZE-rekeningniveau.

De belangrijkste veranderingen voor de tariefsverlaging:

· Tot 70% lagere handelstarieven voor aandelen-, ETF- en obligatietransacties voor zowel het lager minimum als variabel deel;

· Geen vaste kosten meer voor het aanhouden van een rekening;

· De service fee bedraagt 0,01% van de portefeuillewaarde berekend tot maximaal EUR 40 per maand. De opvolgende maand krijgt de klant de in rekening gebrachte fee terug in de vorm van transactiekostentegoed met een geldigheid van een maand;

· Een sterk vereenvoudigde tariefstructuur, de klant krijgt automatisch het rekeningniveau dat past bij de grootte van de portefeuille;

· Introductie van drie rekeningniveaus met afhankelijk van het rekeningniveau lagere tarieven en hogere creditrente.

Vincent Germyns, CEO Mid-European Region Saxo: “De tariefsverlagingen zijn een belangrijke volgende stap in onze missie om meer win-win te creëren voor onze klanten. We hebben onlangs de grens van 1 miljoen klanten wereldwijd bereikt en dat is een tastbaar bewijs van vertrouwen in onze dienstverlening. Dankzij die schaalgrootte zijn we bovendien in staat steeds scherpere prijzen te hanteren. De Nederlandse markt volgt daarmee hetzelfde pad als de andere wereldwijde markten waarin we opereren.”

Raadpleeg de website voor meer informatie over de prijswijzigingen in detail:https://www.home.saxo/nl-nl/campaigns/invest-for-less

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19654 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Saxo voert forse tariefverlaging voor zelf-beleggers door ”

Terug naar het nieuws overzicht