Scan Indices is duidelijk: Wees voorzichtig en niet overmoedig

Een scan van de belangrijke indices onderschrijft de mening van analisten dat de risico’s groter zijn dan de kansen.

Alleen het plaatje voor Hong Kong en Shanghai staat er beter voor, maar daar staat wel een toenemend valutarisico tegenover. De euro/dollar lijkt charttechnisch geen grote uitslag te zullen maken, maar de valuta’s van enkele opkomende landen als Brazilië en Turkije staan onder zware druk. De vlucht in de dollar is niet voorbij, vooral vanwege het feite dat de dollar een sleutelvaluta is en de grootste economie ter wereld vertegenwoordigd.

RSI en MAV

Belangrijk is het om de RSI in de gaten te houden. De mooiste koopsignalen worden gegeven als deze beneden de 30 staat en aan een herstelbeweging begint. De mooiste verkoopmomenten ontstaan bij een RSI van boven de 70. Weinig bemoedigend is dat voor de meeste markten (behalve Nasdaq en goud) de bovengrens van de bandbreedte beneden het voortschrijdend gemiddelde (MAV) staat.

